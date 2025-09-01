ТУРЦИЯ
1 мин чтения
Президенты Эрдоган и Путин провели переговоры
Турецкий и российский лидеры встретились на полях саммита ШОС в Китае
Президенты Эрдоган и Путин провели переговоры / AA
1 сентября 2025 г.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел встречу с президентом России Владимиром Путиным в ходе 25-го саммита саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Китае.

На переговорах обсуждались турецко-российские двусторонние отношения, региональные и глобальные вопросы.

Эрдоган заявил, что отношения между Турцией и Россией продолжают развиваться на основе взаимного уважения и общих интересов, сохраняется дух сотрудничества в торговле, туризме, инвестициях и энергетике, исходящий из прошлого.

Турецкий лидер подчеркнул, что Турция продолжает усилия по завершению войны в Украине справедливым и прочным миром, и выразил веру в то, что стамбульские переговоры внесли вклад в мирный процесс.

Эрдоган отметил, что желает достижения прочного мира в переговорах между Азербайджаном и Арменией, и что долгосрочная стабильность на Кавказе будет отвечать общим интересам Турции и России.

На встрече также произошел обмен мнениями по поводу нападений Израиля на Газу и развития Сирии с сохранением ее территориальной целостности и политического единства.

