Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел встречу с президентом России Владимиром Путиным в ходе 25-го саммита саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Китае.
На переговорах обсуждались турецко-российские двусторонние отношения, региональные и глобальные вопросы.
Эрдоган заявил, что отношения между Турцией и Россией продолжают развиваться на основе взаимного уважения и общих интересов, сохраняется дух сотрудничества в торговле, туризме, инвестициях и энергетике, исходящий из прошлого.
Турецкий лидер подчеркнул, что Турция продолжает усилия по завершению войны в Украине справедливым и прочным миром, и выразил веру в то, что стамбульские переговоры внесли вклад в мирный процесс.
Эрдоган отметил, что желает достижения прочного мира в переговорах между Азербайджаном и Арменией, и что долгосрочная стабильность на Кавказе будет отвечать общим интересам Турции и России.
На встрече также произошел обмен мнениями по поводу нападений Израиля на Газу и развития Сирии с сохранением ее территориальной целостности и политического единства.