Турецкий лидер подчеркнул, что Турция продолжает усилия по завершению войны в Украине справедливым и прочным миром, и выразил веру в то, что стамбульские переговоры внесли вклад в мирный процесс.

Эрдоган отметил, что желает достижения прочного мира в переговорах между Азербайджаном и Арменией, и что долгосрочная стабильность на Кавказе будет отвечать общим интересам Турции и России.

На встрече также произошел обмен мнениями по поводу нападений Израиля на Газу и развития Сирии с сохранением ее территориальной целостности и политического единства.