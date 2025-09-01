Эрдоган заявил, что «в будущем важно, чтобы Турция и Азербайджан в координации формировали региональные инициативы развития». Турецкий лидер подчеркнул, что страны «будут продолжать предпринимать шаги по развитию сотрудничества между Турцией и Азербайджаном во многих областях, прежде всего в энергетике и транспорте».

Президент Турции также выразил удовлетворение ходом армяно-азербайджанского урегулирования, отметив, что он «удовлетворен прогрессом мирного процесса между Арменией и Азербайджаном и Турция будет продолжать вносить вклад в этот процесс».