ТУРЦИЯ
1 мин чтения
Турция и Азербайджан сверили часы в Китае
Президенты Эрдоган и Алиев встретились на полях саммита ШОС в Китае
Президенты Эрдоган и Алиев встретились на полях саммита ШОС в Китае / AA
1 сентября 2025 г.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в ходе 25-го саммита Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества в Китае.

Как сообщили в администрации турецкого лидера, на переговорах обсуждались турецко-азербайджанские двусторонние отношения, региональные и глобальные вопросы.

Эрдоган заявил, что «в будущем важно, чтобы Турция и Азербайджан в координации формировали региональные инициативы развития». Турецкий лидер подчеркнул, что страны «будут продолжать предпринимать шаги по развитию сотрудничества между Турцией и Азербайджаном во многих областях, прежде всего в энергетике и транспорте».

Президент Турции также выразил удовлетворение ходом армяно-азербайджанского урегулирования, отметив, что он «удовлетворен прогрессом мирного процесса между Арменией и Азербайджаном и Турция будет продолжать вносить вклад в этот процесс».

