Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял премьер-министра Армении Никола Пашиняна в ходе 25-го саммита Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества в Китае.
Как сообщили в администрации турецкого лидера, на встрече обсуждались турецко-армянские отношения в свете шагов, направленных на обеспечение долгосрочной стабильности и мира на Южном Кавказе.
Эрдоган заявил, что он «доволен прогрессом мирного процесса между Арменией и Азербайджаном, Турция поддерживает мир, стабильность и развитие в регионе и будет продолжать вносить вклад в этот процесс».
Турецкий лидер отметил, что «были рассмотрены шаги, направленные на углубление сотрудничества между Турцией и Арменией».
Встреча состоялась на фоне усилий по нормализации отношений в регионе Южного Кавказа и попыток урегулирования многолетних противоречий между Баку и Ереваном.