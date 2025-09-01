ТУРЦИЯ
Президент Эрдоган встретился с премьером Пашиняном
Турецкий президент принял премьер-министра Армении на полях саммита ШОС в Китае
Президент Эрдоган встретился с премьером Пашиняном / AA
1 сентября 2025 г.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял премьер-министра Армении Никола Пашиняна в ходе 25-го саммита Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества в Китае.

Как сообщили в администрации турецкого лидера, на встрече обсуждались турецко-армянские отношения в свете шагов, направленных на обеспечение долгосрочной стабильности и мира на Южном Кавказе.

Эрдоган заявил, что он «доволен прогрессом мирного процесса между Арменией и Азербайджаном, Турция поддерживает мир, стабильность и развитие в регионе и будет продолжать вносить вклад в этот процесс».

Турецкий лидер отметил, что «были рассмотрены шаги, направленные на углубление сотрудничества между Турцией и Арменией».

Встреча состоялась на фоне усилий по нормализации отношений в регионе Южного Кавказа и попыток урегулирования многолетних противоречий между Баку и Ереваном.

