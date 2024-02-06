Кто обвиняется?

В интервью агентству «Кабар» Жапаров сказал, что в подготовке к госперевороту были причастны крупный бизнесмен Имамидин Ташов, гражданский активист Тилекмат Куренов и «другие группы».

Бизнесмен Ташов был задержан 26 октября по обвинению в строительстве двух многоэтажных жилых домов на участке земли, предназначенном для строительства детского сада. Обвинение включало сговор с «Бишкекглавархитектурой» и кадастровым ведомством. Ущерб государству оценили в 52 млн сомов. Однако, в начале декабря стало известно, что Ташов компенсировал ущерб и был освобожден.

Куренов, который известен своим участием в протестных акциях, покинул Кыргызстан в 2022 году. 9 января он опубликовал в Facebook видеообращение, в котором заявил, что дело против него было выдумано, и что в конце декабря некие лица, представившиеся сотрудниками Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ), похитили его, пытаясь запугать и требуя «еще 100 млн сомов в левый карман».

Ташов также выразил недовольство по поводу перехода границы в преследовании бизнесменов, подчеркнув, что вместо поддержки отечественных предпринимателей власти их преследуют и заставляют платить.

На следующий день на заседании Жогорку Кенеша (парламент Кыргызстана) глава ГКНБ Камчыбек Ташиев сообщил, что по решению суда ведомство записывало разговоры Ташова во время его содержания в СИЗО, включая телефонные разговоры с Куреновым, где обсуждались «планы организации переворота в Кыргызстане». После освобождения Ташова ГКНБ начала вести слежку за ним.

Борьба с мафией

4 октября кыргызские правоохранительные органы провели операцию по задержанию известного криминального авторитета Камчыбека Кольбаева, который также известен как «Коля-киргиз».

Согласно информации от ГКНБ подозреваемый оказал сопротивление и был убит бойцами спецназа.

Позже ГКНБ заявил о намерении продолжать борьбу с организованной преступностью. После этого заявления руководители преступных групп поочередно начали публично отказываться от «воровских понятий», делая это на камеру.

Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев заявил в социальных сетях, что «теперь в Кыргызстане не будет места для криминальных структур и криминальных авторитетов».

Для подтверждения могущества Кольбаева в криминальном мире ГКНБ опубликовало видео о его активах, которые, по предварительным оценкам, превышают $1 млрд. Среди активов значатся 850 объектов недвижимости, включая рестораны, особняки и конюшни, а также 60 премиальных автомобилей и множество драгоценностей. Устранение Кольбаева было лишь первым шагом в борьбе с преступностью в Кыргызстане. Спустя несколько дней после этого ГКНБ призвало предпринимателей и граждан, пострадавших от преступных групп, обращаться в правоохранительные органы. Было арестовано множество так называемых «смотрящих» из ОПГ Кольбаева.

Кольбаев — очень важная фигура в республике. В предыдущие годы с ним считались многие политики. В разное время он имел связи в том числе с первыми лицами государства.

Охота за Раимом

Райымбек Матраимов занимал должность замглавы таможни с 2015 по 2017 год. Он стал фигурантом ряда журналистских расследований относительно коррупционных схем в таможенных органах Кыргызстана.

В декабре 2020 года США включили Матраимова в глобальный санкционный список имени Сергея Магнитского.

Во время встречи с торговцами рынка Кара-Суу в Ошской области председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев заявил, что было конфисковано имущество Матраимова на сумму 80 млн долларов в городах Бишкек и Ош.

В октябре 2020 года Райымбека Матраимова обвинили в коррупционных преступлениях. В ходе судебного процесса он признал свою вину и был оштрафован на сумму 260 тыс. сомов. Перед этим бывший чиновник внес в бюджет страны 2 млрд сомов, часть из которых была внесена наличными, а часть представляла собой имущество.

После убийства Камчы Кольбаева в ходе спецоперации в октябре, Матраимов был допрошен в ГКНБ. Впоследствии стало известно, что было обнаружено свыше 225 госслужащих, связанных с Кольбаевым и Райымбеком Матраимовым. Большинство из них, согласно данным ГКНБ, были уволены.

В ноябре прошлого года было объявлено, что в Кара-Сууйском районе Ошской области более десяти госслужащих покинули свои должности. Среди них первый заместитель представителя президента в Ошской области Уристем Манапов. Его руководитель, Эльчибек Жантаев заявил, что Манапов подал в отставку из-за личных связей с Матраимовым.

Угроза президенту

Вечером 24 января Первомайский районный суд в Бишкеке рассмотрел вопрос о применении меры пресечения в отношении депутата парламента Эмиля Жамгырчиева и принял решение об его аресте. На следующий день спецслужба сообщила, что располагает оперативной информацией о том, что депутат планировал попытаться скрыться за границей, в одной из соседних стран.

Позже глава Кыргызстана заявил, что депутат Эмиль Жамгырчиев незаконно поехал в Узбекистан и обратился к местному вору в законе по кличке Салимбай байбача (Салим Абдувалиев) с просьбой ликвидировать его и главу ГКНБ Камчыбека Ташиева.

Жапаров добавил, что расследование по делу депутата проводили сотрудники ГКНБ совместно со спецслужбами Узбекистана.

«Меня не волновало, каков будет результат», — отметил президент.

На допросе в Узбекистане Абдувалиев подтвердил, что Жамгырчиев приезжал и «просил у него помощи, просил навести порядок в Кыргызстане».