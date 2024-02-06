Высокопоставленная военная делегация Турции во главе с министром национальной обороны Яшаром Гюлером и начальником Генерального штаба Метином Гюраком прибыла с необъявленным визитом в Ирак. Переговоры в Багдаде проходили на фоне продолжающейся турецкой операции в Ираке против террористических формирований.

Поездке Гюлера и Гюрака предшествовал визит в Ирак главы Национальной разведывательной организации (MİT) Ибрагима Калына, который прошел в конце января. Калын провел встречи с руководством Ирака, а также с лидерами этнических групп.

MİT глубоко включена в борьбу с террористическими формированиями, действующими на севере страны.

Два месяца назад Гюлер и министр иностранных дел Хакан Фидан приняли в Анкаре своих иракских коллег для переговоров по вопросам в сфере безопасности.

Турецкие вооруженные силы продолжают борьбу с террористическими элементами на иракской территории с целью обезопасить южные рубежи от проникновения боевиков.

Министерство национальной обороны Турции проинформировало 3 февраля, что «один турецкий военнослужащий погиб и двое получили ранения в результате нападения членов террористической организации сепаратистов на севере Ирака».