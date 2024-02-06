Бывший ведущий канала Fox News Такер Карлсон заявил, что прибыл в Москву для интервью с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Мы в Москве. Мы здесь, чтобы записать интервью с президентом России Владимиром Путиным. Вскоре мы сделаем это», –– проинформировал он в своем видеообращении в соцсети X.

Карлсон добавил, что «большинство американцев не в курсе, что именно происходит в России и в Украине».

Ведущий пообещал, что запись будет размещена не только на его персональном сайте, но и в микроблоге.

«Илон Маск пообещал не блокировать это интервью, когда оно будет размещено на его платформе X. И мы благодарны ему за это. Западные правительства, наоборот, наверняка сделают все возможное, чтобы подвергнуть цензуре это видео на других менее важных платформах», –– заявил Карлсон.

Отдельно американский журналист проинформировал, что намерен побеседовать и с Владимиром Зеленским.

«Мы сами сделали запрос на интервью с Зеленским, надеемся, что он согласится. Те интервью, которые он дал в США, не являются традиционными интервью, это заискивающие подбадривающие сессии, специально разработанные для того, чтобы усилить требование Зеленского о большей вовлеченности США в войну в Восточной Европе», –– сообщил Карлсон.