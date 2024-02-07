В официальном дискурсе современной России Китай воспринимается не только как верный друг, но и как союзник, особенно в контексте «противостояния с США» и стремления к формированию «многополярного мира» — рядовых концепций российского идеологического поля.

На государственных телеканалах и площадках, близких к Кремлю, акцентируется идея о том, что Россия и Китай плечом к плечу встали поперек горла западной гидре, уже практически поглотившей остальной мир. Более того, учитывая размеры обеих этих стран, подчеркивается, что они в принципе не по зубам кому бы то ни было.

Ситуация принимает еще более абсурдный оборот, когда видные представители российских СМИ с гордостью объявляют, что теперь предпочитают китайские автомобили немецким, а китайские подделки западным брендам. «Кому же вы сделали хуже?», — заявила одна «журналистка», имея в виду западные санкции.

Пекин придерживается умеренной позиции в рамках ООН, не поддерживая предлагаемые антироссийские резолюции ни в Совете Безопасности, ни на Генеральной Ассамблее. В то же время Китай не выразил явной поддержки российской позиции по ключевым вопросам, касающимся интересов России.

Там, где негосударственные российские СМИ работают над образом Китая, они склонны использовать более деловой язык, описывая его как партнера или, в лучшем случае, дружественного соседа. Такие формулировки задают некую дистанцию отношениям. Несмотря на положительный образ, в целом Китай уже не так часто называют союзником или другом. Братской страной — тем более. С этим Китаю, наверное, повезло больше, чем Украине.

Образ Китая мог бы быть активнее взят в обработку для увеличения его позитивного восприятия среди граждан России. Это могло бы включать в себя более яркую пропаганду и информационные кампании. Однако в новостных материалах СМИ чаще встречаются естественные образы «спортивного конкурента» или «соперника». Например, заголовки о том, что «Китай догоняет Америку», в то время как «Россия пока отстает», создают ассоциации со спортивными состязаниями, подобными забегам или гонкам.

Таким образом, можно выделить несколько основных точек зрения на отношения Китая и России в российском обществе. Первая отражает государственную политриторику, в которой Китай рассматривается как союзник. Следующий подход более прагматичный, в нем Китай предстает скорее как партнер в тактическом альянсе. Третье — в большинстве проектов Китай воспринимается как конкурент, даже в случае совместных инициатив, что свидетельствует скорее о скептическом отношении. Последний подход, отражающий негативные настроения, рассматривает Китай как экспансионистскую силу, особенно направленную на восточные территории России, а также на отдельные отраслевые сегменты.

Китай в России

Явление риторической синофилии обычно не сопровождается реальной эмоциональной близостью. Отсутствует общее наднациональное воображаемое, подобное «мы европейцы» или «мы латиноамериканцы». И интеграционные проекты пока стагнируют.

Для России Китай остается ментально далеким. В то же время его присутствие становится все более близким.

Жители Восточной Сибири особенно ощущают китайское присутствие. Одним из форпостов китайской экспансии зачастую также называют административный центр Иркутской области — Иркутск, расположенный в полсотни километров от озера Байкал. Сельское хозяйство, лесозаготовки и туризм — основные направления бизнеса, которыми в большинстве случаев занимаются китайцы.

Люди обращают внимание на увеличение числа китайских туристов. Китайцы строят отели, причем зачастую ориентируются на граждан своей же страны. Посетители из поднебесной составили 25% общего числа туристов, посетивших Россию за первые три квартала прошлого года. За указанный период было зафиксировано более 105 тыс. случаев пересечения российской границы туристами из Китая. При этом эти цифры все еще далеко позади доковидных показателей.

С начала осени вступил в силу безвизовый режим для туристических групп между Россией и Китаем, что также влияет на увеличение посещаемости граждан Китая. Более того, рост туристического потока также провоцируется запуском механизма электронных виз с 1 августа 2023 года. Более половины всех иностранных гостей, прибывших в Россию по таким визам, являются гражданами Китая.

Также примечателен рост количества сделок по продаже земельных участков китайцам. При этом важно отметить, что далеко не в каждом случае китайцы регистрируют земельные участки на свои имена.

Экстремальный рост цен на землю сделал покупку недвижимости непомерно затратной для местных предпринимателей, что в итоге приводит к их вытеснению с рынка и потере конкурентной позиции перед китайским бизнесом.

Шесть российских регионов имеют общие границы с Китаем. К ним относятся Республика Алтай, Забайкальский край, Амурская область, Еврейская автономная область, Хабаровский край и Приморский край. В соответствии с данными за 2018 год, китайцы использовали 16% общей площади посевов в пяти приграничных регионах. Во многих случаях китайцы возделывают земли, которые фактически записаны в Росреестре на россиян.

Когда «Тарабаров» становится «Иньлундао»

В августе прошлого года китайский государственный «Картографический сервис стандартных карт» выпустил новый комплект географических карт, который вызвал возмущенную реакцию в ряде стран, таких как Индия, Малайзия и Вьетнам, а также в России. В случае с Россией новые и официально утвержденные карты приписывают часть ее территорий Китаю.

Имеется в виду расположенный на реке Амур Большой Уссурийский остров. По мнению Пекина, этот остров, а также соседний с ним остров Тарабаров были незаконно аннексированы советами в 1929 году. Спор вокруг них набрал обороты в 60-е годы.

В середине нулевых годов президент России Владимир Путин подписал соглашение о передаче Китаю западной части Большого Уссурийского, острова Тарабарова и ряда других островов помельче.

Окончательно спор был урегулирован к 2008 году, после демаркации российско-китайской границы, когда, согласно договору, Большой Уссурийский остров был разделен между Россией и Китаем, а остальные острова полностью были отданы Китаю.

Так Тарабаров официально стал Иньлундао.

«Это урегулирование является конкретным шагом двух стран к реализации Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве», — заявил тогда Цинь Ган, прежний официальный представитель Министерства иностранных дел Китая.

Представитель российского МИД в свою очередь использовал еще более общие фразы: «Мирный диалог, справедливость, рациональность и равноправные консультации являются правильным и эффективным путем разрешения сложных чувствительных вопросов».

Китай, конечно, находит решение о включении в свой состав части Большого Уссурийского острова и острова Иньлундао справедливым и рациональным.

И вот, на опубликованных прошлым летом картах вся территория Большого Уссурийского острова была указана как принадлежащая КНР. Стоит ли привыкать к новому названию, Хэйсяцзыдао, покажет время.

Независимость, сотрудничество, зависимость

Торговый оборот между Китаем и Россией по итогам 2023 года превысил $240 млрд, что является рекордным показателем. По сравнению с предыдущим годом он вырос на 26,3%. За последний год экспорт из Китая в Россию увеличился на 46,9% и составил почти $111 млрд.

Россия в основном экспортирует в Китай энергоносители, такие как нефть, природный газ и уголь, а также металлы, древесину, зерновые культуры и морепродукты.

Россия поставляет в Китай более половины общего объема экспорта углеводородов. В 2023 году поставки российской нефти в Китай составили 107 млн тонн, что на четверть превышает объем поставок за предыдущий год.

Согласно данным Россельхознадзора, российские поставки рыбной продукции в Китай также превышают половину от общего объема экспорта этого товара.

В свою очередь, из Китая в Россию поступает более широкий ассортимент продукции, включая автомобили, комплектующие, смартфоны, промышленное оборудование, прочую электронику и бытовые товары.

Россия лидирует по объему импорта автомобилей из Китая. В первые пять месяцев 2023 года Китай экспортировал в Россию значительно больше автомобилей, чем в любую другую страну, почти вдвое больше, чем в Мексику, которая занимает второе место по объему поставок.

Таким образом, в постсанкционный период список ввозимой китайской продукции расширился еще больше.

Китай с огромным отрывом стоит на первом месте среди торговых партнеров России. Уже в конце 2022 года Китай обеспечивал более 40% товарного импорта из-за западных санкций. По мнению некоторых экспертов, Россия стала практически второй страной после Северной Кореи по степени зависимости от Китая.

Как сообщает Bloomberg, ряд российских чиновников выражают тревогу по поводу потенциальных рисков для информационной безопасности страны из-за доминирования некоторых китайских компаний, таких как Huawei и China Mobile Ltd, на рынке связи в России. Согласно агентству, особо уязвимыми элементами являются микросхемы и радиоэлектронные устройства. Российская зависимость от Китая в этих сегментах отрасли может стать препятствием для развития отечественной промышленности.

В связи с этим крайние скептики экономики импортозамещения китайскими технологиями сетуют на потерю технологического суверенитета России.

Это видение немного схоже со смежным нарративом о замещении нативного населения мигрантами. Средний россиянин будущего — мигрант с китайским смартфоном и на китайском авто.

Скептики в России относительно сотрудничества с Китаем часто описывают его как «попутчика», подразумевая, что в определенный период времени и в некоторых вопросах интересы России и Китая совпадают и, соответственно, обе страны движутся в схожих направлениях. Однако их пути могут как расходиться, так и пересекаться, что уже наблюдается на практике. Многие все чаще и вовсе выражают сомнения в мотивах Китая.