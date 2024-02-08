Двое сотрудников службы безопасности были убиты и девять ранены в результате взрыва бомбы у избирательного участка в юго-западном Пакистане. Об этом сообщил представитель полувоенного формирования Pakistan Levies.

«В городе Ладжа произошел взрыв, в ходе которого мы потеряли двух сотрудников, а еще девять получили ранения», — передал в текстовом сообщении для СМИ официальный представитель формирования в Белуджистане. Этот инцидент стал третьим зафиксированным взрывом за день.

Текущие выборы проходят на фоне усиленных мер безопасности: власти приостановили работу мобильной связи и интернета, а также закрыли границы с Ираном и Афганистаном на период проведения выборов. Стоит отметить, что выборы в Пакистане проходят в условиях повышенного всплеска насилия.

В преддверие голосования в Национальное собрание в провинциях Белуджистан и Хайбер-Пахтунхва произошло несколько инцидентов с применением насилия. Ранее в округе Танк был обстрелян избирательный участок, в результате чего погиб один полицейский.

В конце января также в Хайбер-Пахтунхве был убит независимый кандидат Рехан Зеб Хан, а кандидат от Пакистанской народной партии подвергся нападению.

***10:29

В день выборов в Пакистане закрыли границы и ограничили мобильную связь.

8 февраля свыше 128 млн жителей Пакистана участвуют во всеобщих выборах, чтобы избрать новый парламент страны на следующие пять лет.

Ожидается, что основная битва за голоса будет между Пакистанской мусульманской лигой, Пакистанской народной партией и независимыми кандидатами, поддерживаемыми партией Пакистана «Техрик-и-Инсаф».

За места в Национальной ассамблее и провинциальных ассамблеях борются более 28 600 кандидатов примерно от 150 политических партий.

За выборами будут следить около 100 международных наблюдателей.

Выборы проходят на фоне усиленных мер безопасности: власти приостановили услуги сотовой связи и мобильного Интернета, а также закрыли границы с Ираном и Афганистаном в день выборов.

Ранее неизвестные открыли огонь по сотрудникам службы безопасности, охранявшим избирательный участок в городе Танк на северо-западе страны. Был убит один из полицейских.

Накануне дня голосования произошли два взрыва возле офисов кандидатов в юго-западной провинции Белуджистан, погибли 26 человек.

Решение о приостановке работы мобильных сетей вызвало критику со стороны лидеров оппозиционных партий. Представитель Пакистанской народной партии Билавал Бхутто Зардари, 35-летний сын бывшего премьер-министра Беназир Бхутто, призвал к «немедленному восстановлению» связи.

Главный избирательный комиссар Сикандар Султан Раджа заявил, что решение по мобильным сетям было принято «органами правопорядка» после взрывов в Белуджистане, и комиссия не будет вмешиваться в этот вопрос.

Бывший премьер-министр Имран Хан проголосовал по почте из тюрьмы. Аналогично проголосовали экс-министр иностранных дел Шах Махмуд Куреши, бывший губернатор провинции Пенджаб Чаудри Парвез Элахи и бывший министр внутренних дел шейх Рашид Ахмад.