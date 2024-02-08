Поводом для отставки главнокомандующего Вооруженных сил Украины Валерия Залужного стал его отказ следовать указаниям советников США по проведению летнего наступления, сообщило европейское бюро Politico.

Согласно приведенным данным, Залужный фактически руководил наступлением вопреки всем рекомендациям Пентагона, в то время как между ним и Пентагоном существовали «серьезные трения о том, как должно проводиться наступление».

Источники Politico заявили, что, согласно рекомендациям Пентагона, украинские войска должны были провести «один мощный прорыв на направлении», где штабные офицеры США считали это возможным.

Вместо этого Киев начал натиск по нескольким направлениям «на земле», считая, что таким образом российским военным будет сложнее направлять подкрепления в разные точки.

«После нескольких недель споров стало очевидно, что украинцы вообще не хотели слушать советов от США, они решили, что американские военные не могут им ничего предложить в плане советов», –– заявило издание Politico со ссылкой на военный источник.

Отдельно Politico обращает внимание на то, что в британском журнале Economist Залужный заявил, что «война с Россией зашла в тупик». По оценкам издания, статья вызвала «жесткую отповедь со стороны Зеленского и его советников».