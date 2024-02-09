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Эквадор «демилитаризируется» от российского вооружения
Заместитель помощника госсекретаря США по делам Западного полушария Кевин Салливан в эфире эквадорского телеканала раскрыл возможную передачу Украине российской военной техники, которая ранее была поставлена в Эквадор, в обмен на американскую
Эквадор «демилитаризируется» от российского вооружения
Photo: Reuters / Reuters
9 февраля 2024 г.

«Данное соглашение предусматривает передачу военной техники Украине. Это решение эквадорских властей, однако они его еще продолжают обдумывать», — сказал чиновник, комментируя договоренность об обмене российской военной техники на новую американскую.

Ранее президент Эквадора Даниэль Нобоа выразил готовность передать США некондиционную военную технику, находящуюся в стране, несмотря на вероятную негативную реакцию со стороны России.

Он отметил, что несмотря на позицию Москвы, считает возможным передачу данной техники в США из-за ее непригодного состояния, при этом избегая ухудшения отношений с Россией.

После заявлений президента Эквадора, посол России в Кито Владимир Спринчан подтвердил информации о возможной передаче военной техники из Эквадора в США.

Глава эквадорского МИД Габриэла Соммерфельд также подтвердила, что в прошлом страна закупала технику у России, которая оказалась непригодной к использованию, и поэтому возможна ее продажа, передача или обмен.

Она отметила, что это не нарушает никаких норм и не является незаконным действием.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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