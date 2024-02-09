Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху приказал военным разработать план по эвакуации мирных жителей и уничтожению оставшихся в Рафахе участников ХАМАС. Рафах — последний крупный палестинский город, еще не подвергшийся вторжению израильских сил.

Нетаньяху оправдывает операцию тем, что полное уничтожение ХАМАС требует разгрома их оставшихся сил в Рафахе. Он предлагает «комбинированный план», включающий эвакуацию мирных жителей и уничтожение инфраструктуры ХАМАС.

США, Египет и ООН выступили с резким осуждением планов по вторжению в Рафах, ссылаясь на потенциальный гуманитарный кризис — неизбежные масштабные разрушения в Газе и вынужденное переселение значительного числа палестинцев. Президент США Джо Байден назвал действия Израиля чрезмерными, а Госдепартамент США предупредил, что такое наступление будет означать катастрофу.

Война, которая продолжается пятый месяц, уже привела к огромным разрушениям. Погибли тысячи палестинцев, а большинство населения перемещено или сталкивается с нехваткой продовольствия, в то время как цели израильского вторжения становятся все более неуловимыми.

Несмотря на мрачные перспективы, продолжаются дипломатические усилия по обеспечению прекращения огня. Государственный секретарь США Энтони Блинкен недавно посетил регион, но уехал без соглашения. Однако он считает, что дальнейшие переговоры возможны при посредничестве таких стран, как Египет и Катар.