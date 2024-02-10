В социальных науках есть такая популярная теория — теория бифуркации, позаимствованная из физики. Суть ее в том, что на каком-то этапе развития системы возникает точка перехода, которая радикально разделяет прошлое системы от ее будущего. Грубо говоря, прошлое системы уже не может определять ее будущее. Это некая развилка.

Если мы говорим о ситуации с Валерием Залужным, то, на мой взгляд, здесь похожая история. В Украине и за ее пределами обсуждают, как его уход с должности главкома повлияет и на ситуацию на фронте, и на ситуацию во внутренней политике, и на отношения с внешними партнерами.

На причинах кадровых перестановок останавливаться не буду, просто отмечу: есть две базовые позиции.

Одну из них огласил президент Зеленский: успехи Залужного за два прошедших года важны, но война вступила в новую фазу и требует другого подхода.

По второй версии, которую транслируют сторонники Залужного — уход связан с его высокими рейтингами.

Мне кажется, что самое важное здесь — наблюдать за дальнейшими действиями Залужного. По факту он находится в своеобразной точке бифуркации.

До этого он не был политиком, и на самом деле мы вообще не знаем, каким он будет в этой роли. Но зато видели его как успешного генерала, завоевавшего народную любовь.

Главкомом он был назначен в 2021 году указом Зеленского. Но позиция главкома не политическая, а военная. Весь имидж, весь образ, который вокруг него создавался, — был образом военного. Он выступает в образе человека, связанного с Вооруженными силами Украины.

Уход Залужного с этой должности означает точку бифуркации как для него лично, так и для страны. Точку, когда прошлое уже не определяет будущее, потому что «Залужный-военный» и «Залужный-политик» — это две разные ипостаси.

И здесь интересно посмотреть, какие у Залужного есть варианты дальнейших действий. Рассмотрим все из них.

Сразу скажу, что стараюсь смотреть на ситуацию максимально беспристрастно, как говорится, с холодной головой. Ведь чем-чем, а эмоциями украинские соцсети по этой ситуации переполнены.

Первый вариант — это тайм-аут. Грубо говоря, после ухода с должности он не ведет никакую публичную активность, хранит молчание и даже уходит в частную жизнь.

В украинских СМИ были намеки на то, что он займется собственным здоровьем или наукой. Но в это верится мало. Если тайм-аут и будет – то краткосрочный.

Второй сценарий — он примет от Зеленского некое предложение и останется в его команде: в статусе советника или в статусе посла. Поговаривали даже о должности посла в Великобритании. Но, как и в первом варианте, не похоже, что Залужный на это согласится. Посол и главком уж очень разные вселенные.

Третий вариант — он постарается самостоятельно пойти в большую украинскую политику, либо его подтолкнут к этому «защитники» в публичной сфере (если он, конечно, нуждается в такой адвокации).

В этом случае события могут развиваться по-разному. Так, например, Залужный решит опереться на политическую инфраструктуру, которую ему предложит пятый президент Украины Петр Порошенко. Уже сейчас заметно, что именно в его лагере много людей, которые позиционируют себя как сторонники Залужного. Этот вариант чреват многими рисками: у Петра Алексеевича есть не только группа поддержки, но и высокий уровень недоверия со стороны общества. Если Залужный присоединится к этому лагерю, то рискует оттолкнуть от себя часть граждан.

С другой стороны, Залужный, наоборот, может дистанцироваться от этого лагеря и самостоятельно заняться выстраиванием политической карьеры, то есть строить политическую инфраструктуру по факту с нуля. Этот вариант намного сложнее. И те, кто сегодня считает себя сторонником Залужного, могут столкнуться с множеством сюрпризов. Еще раз подчеркну: мы не знаем, какой Залужный политик, не представляем его взгляды, например, на внутренние процессы — от культуры до экономики и внешней политики.

Но, скорее всего, именно вариант «Залужный-политик» бывший главком и выберет. На это указывает и недавняя ситуация в Верховной раде. Во время рассмотрения противоречивого законопроекта о мобилизации Залужный не пришел на заседание, хотя должен был выступить докладчиком.

И также, когда я пишу эти строки, популярный Telegram-канал главкома, а это как бы официальный Telegram-канал главкома Вооруженных сил Украины, переименовался просто в «Валерий Залужный». И это уже похоже на начало политической игры. Правда, пока в ситуации без выборов на горизонте.