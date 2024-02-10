Сотрудница Красного полумесяца Рана Факих, которая разговаривала с ребенком по телефону 29 января подтвердила, что Хинд найдена мертвой. Она была единственным выжившим в автомобиле после того, как его обстреляли израильские силы, когда семья пыталась бежать из района Тель-Хава в Газе. Ее тетя, дядя и трое двоюродных братьев были убиты.

По данным общества, машина скорой помощи, отправленная к Хинд, также была обстреляна в субботу, а два медработника внутри погибли. В Красном полумесяце в нападении на бригаду скорой помощи, пытавшуюся спасти ребенка, обвинили израильских военных.

При этом сообщается, что маршрут скорой помощи был согласован с израильскими властями заранее.

История ребенка привлекла внимание мировой общественности после того, как связь с командой, координировавшей ее спасение, прервалась.

Согласно сообщению палестинского Министерства здравоохранения в секторе Газа, число палестинцев, погибших в результате израильских атак, достигло 28 064 человек.

Только за последние сутки десятки палестинцев стали жертвами атак Израиля. Еще 152 жителя эксклава получили ранения, подчеркивается в сообщении.

Общее число раненых в результате израильских атак с 7 октября составляет 67 611 человек, добавили в Министерстве здравоохранения.