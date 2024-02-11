Конгресс США одобрил сделку с Турцией на продажу 40 новых истребителей F-16 и модернизацию уже имеющихся на вооружении самолетов. Об этом сообщает американское посольство в Анкаре через свою страницу в социальной сети X (ранее Twitter).

В заявлении, опубликованном посольством, глава дипмиссии Джеффри Флейк подчеркнул значимость данного решения:

«Принятое на этой неделе решение Конгресса одобрить приобретение Турцией 40 новых и 79 модернизированных самолетов F-16 является большим шагом вперед. Турецкий парк F-16 имеет решающее значение для сил НАТО с точки зрения обеспечения в будущем оперативной совместимости между союзниками».

После официального уведомления от Белого дома Конгресс США в течение 15 дней не выразил возражений по поводу продажи истребителей F-16 Турции. Госдепартамент США 26 января направил Конгрессу официальное уведомление о продаже, тем самым открыв 15-дневный срок для оценки и возражений, который истек 10 февраля.

Единственное возражение было подано сенатором от штата Кентукки Рэнд Полом и передано в комитет Сената по международным отношениям, однако последующих действий предпринято не было.

Законодательство предусматривает 15-дневный срок для рассмотрения сделок со странами - членами НАТО. Таким образом, с точки зрения законодательства США препятствий для завершения продажи истребителей Турции не осталось.