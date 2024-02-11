Египет предупредил Израиль о возможности приостановки мирного договора в случае введения израильских военных сил в Рафах, который расположен на южной границе сектора Газа.

Египет выражает обеспокоенность по поводу потенциального наплыва палестинцев и последствий для региональной безопасности. Об этом сообщают сразу два издания со ссылкой на источники — Associated Press и Wall Street Journal.

«Угроза приостановить действие Кэмп-Дэвидских соглашений, краеугольного камня региональной стабильности на протяжении почти полувека, прозвучала после заявления премьер-министра [Израиля] Биньямина Нетаньяху, что отправка войск в Рафах необходима для победы в четырехмесячной войне против палестинского движения ХАМАС», — говорится в материале Associated Press.

Министерство иностранных дел Египта заявило о неприемлемости наступления на Рафах, подчеркнув готовность принять меры для предотвращения боевых действий. Тем временем, египетские военные наращивают присутствие у границы, хотя, согласно Army Radio, Тель-Авиву было доведено, что Каир не будет препятствовать операции при условии защиты гражданского населения.

Израильские власти, в свою очередь, обнародовали планы по взятию Рафаха, аргументируя это необходимостью победы над ХАМАС в этом районе. «Невозможно достичь военной цели — уничтожить ХАМАС и оставить четыре батальона ХАМАС в Рафахе», — заявил премьер-министр Биньямин Нетаньяху.

Палестина и некоторые арабские страны выразили критику в адрес этого решения, которое не нашло поддержки и в Госдепартаменте США. Американское ведомство предостерегло от проведения военной операции в Рафахе, подчеркнув, что это могло бы привести к катастрофе и подорвать усилия по оказанию гуманитарной помощи.

В контексте этих событий возникает риск расторжения Кэмп-Дэвидских соглашений, заключенных между Израилем и Египтом в конце 1970-х при посредничестве США, которые играют важную роль в обеспечении мира и стабильности в регионе.