11 февраля президент Украины Владимир Зеленский объявил сразу о четырех кадровых назначениях в высшем эшелоне вооруженных сил страны. Украинский лидер сменил руководство Сухопутных войск, Сил территориальной обороны, Объединенных войск и Воздушно-десантных войск.

Новым командующим Сухопутными войсками стал генерал-лейтенант Александр Павлюк, который с февраля 2023 года занимал должность замглавы Минобороны. Весной 2022 года он возглавил Киевскую областную военную администрацию.

Павлюк сменит на этом посту Александра Сырского — 8 февраля тот был назначен главнокомандующим Вооруженными силами Украины вместо Валерия Залужного, которого Зеленский отправил в отставку.

Сырский в феврале 2022 года руководил обороной Киева во время первой фазы российского наступления, когда войска РФ уже подошли вплотную к украинской столице и стояли на расстоянии менее 20 км от города. Также военачальник отвечал за успешное наступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области в сентябре 2022 года. После этого его перебросили на восточный фронт, где он защищал Соледар и Бахмут.

Одной из целей армейских перестановок сам Зеленский назвал необходимость смены тактики. По его словам, новый главнокомандующий в ближайшее время представит «реалистичный» военный план на предстоящий год.

Новым командующим Силами территориальной обороны назначен генерал-майор Игорь Плахута, который ранее командовал Отдельной президентской бригадой и возглавлял южное командование Нацгвардии в Одессе — третьем крупнейшем городе Украины.

Новым командующим Воздушно-десантных войск назначен бригадный генерал Игорь Скибюк. Ранее он занимал должность заместителя на этом посту и командовал 80-й десантно-штурмовой бригадой.

Объединенные силы возглавит генерал-лейтенант Юрий Содоль, с 2018 года командующий морской пехотой Украины.

Зеленский уволил бывшего командующего ВДВ Максима Миргородского и бывшего командующего Объединенными войсками Сергея Наева.