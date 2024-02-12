Премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль намерен сохранить военный контроль и присутствие армии в Газе. Ранее США, ключевой союзник Тель-Авива, заявили о недопустимости повторной оккупации сектора после окончания боевых действий. Однако это не останавливает Нетаньяху, который подчеркнул: «‎‎Альтернатив израильскому военному присутствию в Газе нет».

«Это означает, что контроль за безопасностью всегда будет за нами, и если это потребует присутствия внутри, значит, будет присутствие внутри», — подчеркнул премьер-министр.

Он заявил, что даже после окончания военных действий в Газе израильская армия должна сохранить свободу действий на этой территории.

Также Нетаньяху выступил в защиту продолжающихся бомбардировок Рафаха на юге Газы после того, как президент США Джо Байден раскритиковал израильскую кампанию как «‎чрезмерную‎», учитывая тяжелые условия и большое число погибших палестинцев. С октября от израильской военной агрессии в Газе убиты свыше 27 тыс. человек.

Нетаньяху в беседе с телеканалом ABC заявил, что ценит поддержку президента США и возложил вину за жертвы среди гражданского населения на ХАМАС.

Премьер-министр Израиля признал, что армия страны убивала мирных жителей, но отметил, не представив доказательств, что израильские военные убивают больше бойцов ХАМАС, чем гражданских.

12 февраля Израиль начал бомбардировки южного города Рафаха на границе с Египтом, где в настоящее время находится свыше 1,4 млн палестинских беженцев, спасающихся от израильских ударов на севере и в центре Газы.

Международные гуманитарные организации заявили, что нападение Израиля на Рафах обернется еще более масштабной катастрофой, учитывая, что в городе укрывается большое количество раненых и временно перемещенных лиц.

Администрация Байдена и правительство Египта предупредили о серьезных гуманитарных последствиях, если Израиль нанесет удар по Рафаху.

Однако Нетаньяху отверг эти заявления, подчеркнув, что у Израиля «‎‎нет другого выбора».

«Те, кто говорит, что ни при каких обстоятельствах мы не должны входить в Рафах, по сути говорят, что мы должны проиграть войну, оставив там ХАМАС», — отметил премьер.