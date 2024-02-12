Премьер-министр Польши Дональд Туск подчеркнул важность единого фронта между Европейским союзом, НАТО и США в понедельник. Его визит в Париж и планируемая поездка в Берлин отражают усилия Европы по укреплению континентальной безопасности. На повестке — затяжная война в Украине и неопределенные сигналы со стороны крупнейшего и важнейшего союзника Европы по НАТО — США.

Недавние высказывания бывшего президента США Дональда Трампа о прямой зависимости поддержки союзников от их военных расходов и известный раскол в рядах американских законодателей по вопросам альянса вызывают обеспокоенность среди европейских участников НАТО.

В совместном заявлении с президентом Франции Эммануэлем Макроном Туск подтвердил важную роль европейского сотрудничества и самодостаточности. Он заявил, что «нет альтернативы» трансатлантическому партнерству, и Европа должна быть способна защищать свои границы и поддерживать союзников. Туск добавил, что девиз из «Трех Мушкетеров» Александра Дюма «Один за всех и все за одного» как никогда резонирует с сегодняшним днем.

Источник в польском правительстве подчеркнул необходимость создания крепкой европейской оборонной промышленности и совместного производства боеприпасов.

Этот переход к «стратегической автономии» совпадает с перспективой Германии, как отметил Димар Ниетан, немецкий чиновник, курирующий сотрудничество с Польшей.

Возвращение на пост премьер-министра Польши Дональда Туска способствует оживлению платформы сотрудничества «Веймарский треугольник» — между Германией, Францией и Польшей. Это знаменует позитивный сдвиг в отношениях с участниками платформы — особенно с Германией — после периода 8 лет напряженности при прошлом польском правительстве националистов.

Предстоящие встречи с участием Туска, Макрона, канцлера Германии Олафа Шольца и министров иностранных дел направлены на обновление проекта трех ведущих сил континента. Ключевыми темами станут противодействие российской дезинформации, помощь Украине и укрепление европейской оборонной промышленности.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок подчеркнула ценность различных взглядов внутри Европы, заявив: «Наша сила заключается в том, что мы... смотрим на нашу Европу с разных точек зрения», — добавив, что такой подход к сотрудничеству важен для решения современных вызовов.