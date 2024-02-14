В своем сообщении в социальной сети он написал: «Случилось так, что я больше не буду занимать пост министра экономики».

Решение, по мнению источников в Ереване, связано с антикоррупционным расследованием в конце прошлого месяца, в котором фигурировали имена высокопоставленных чиновников Министерства экономики Армении.

Ереванский антикоррупционный суд 2 февраля вынес решение о домашнем аресте на два месяца бывшего заместителя министра экономики Армении Ани Испирян.

По данным Следственного комитета Армении, имеются факты злоупотребления должностными полномочиями чиновников Министерства экономики с согласия, по подстрекательству и содействию группы лиц.

В рамках проводимого расследования были также арестованы Ани Геворгян, супруга брата спикера парламента Армении Алена Симоняна, работавшая в компании «Синергия», а также Ашот Оганесян — основатель и руководитель этой компании, и другие лица.

Ранее министр экономики Ваган Керобян выразил готовность ответить перед премьер-министром Николом Пашиняном за происшествие в его ведомстве, касающееся его бывшего заместителя.