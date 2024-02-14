Нидерланды присоединяются к коалиции по снабжению Украины высокотехнологичными дронами. Этот вклад в украинскую оборону дополнит уже запланированные Нидерландами поставки истребителей, артиллерии, боеприпасов и систем ПВО.

«Дроны очень важны в этой войне. Поэтому мы присоединяемся к коалиции по снабжению передовыми беспилотниками, которую Украина инициировала совместно с Латвией и другими странами, чтобы увеличить их производство и использовать новейшие технологии», — заявила министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен.

Британия и Нидерланды уже помогали Украине наращивать парк беспилотников.

«Новым является то, что сейчас мы создаем эту коалицию. Таким образом, мы соединяем, скажем так, то, что мы делали по отдельности, в одну коалицию, которая сможет отвечать на новые требования Украины, поскольку они видят, как развивается борьба на линии фронта. И я думаю, в этом сила этой коалиции», — добавила Оллонгрен.

Министр также сказала, что Нидерланды предоставят высокотехнологичный опыт из коммерческого сектора, но не сообщала технические или финансовые детали.

Украина намерена производить тысячи беспилотников дальнего радиуса действия, способных вести разведку и наносить удары в глубине российских границ. По словам министра цифровых технологий Украины Михаила Федорова, уже около 10 компаний работают над производством. Он добавил, что коалиция по снабжению беспилотниками сможет своевременно реагировать на меняющуюся военную тактику Киева.