Хасбара — это термин на иврите, который буквально означает «разъяснения», но в сионистской терминологии обозначает связи с общественностью или пропаганду. В 1974 году было создано министерство Хасбара, которое возглавил Шимон Перес (впоследствии ставший премьер-министром, а затем президентом Израиля).

Оно было расформировано в 1975 году, но хасбара оставалась важнейшей израильской политикой, которая занимала центральное место каждый раз, когда Израиль оказывался вовлеченным в крупный конфликт — включая вторжение в Ливан в 1982 году, интифаду (восстание) 1987 года и вторую интифаду 2000 года.

В 2009 году после нападения на Газу, известного как операция «Литой свинец», министерство было возрождено как Министерство по делам диаспоры. Хасбара имеет глобальный охват отчасти потому, что само сионистское движение объединено в сети и организовано более чем в 30 странах.

Эволюция хасбары была темой для широкого круга сионистских организаций, помимо бывшего министерства Хасбара и Министерства иностранных дел. К ним относятся группы, созданные и управляемые правительством, а также целый ряд аналитических центров, лоббистских групп и организаций сионистского движения.

Одним из ключевых мест для разработки международной стратегии хасбара стал Глобальный форум по борьбе с антисемитизмом — группа, созданная в 2000 году, которая периодически проводила конференции в Израиле и других странах.

На конференции 2009 года рабочая группа по «Делегитимизации Израиля: бойкоты, изъятие инвестиций и санкции» (BDS) утверждала, что «борьба» должна быть «горизонтальной, хипповой и истеричной».

Стратегия включала «некоторую централизованную координацию» через «военную комнату». Военная комната — это координационное пространство, впервые опробованное в Университете Райхмана в Герцлии (ранее известном как междисциплинарный центр), единственном частном университете в Израиле.

Идея создания военной комнаты возникла после ливанской войны 2006 года и была воплощена в жизнь в рамках операции «Литой свинец» в декабре 2008 года благодаря сотрудничеству между университетом, Министерством иностранных дел и лоббистской группой StandWithUs, которая финансировалась израильским правительством.

Но эта координация с правительством должна была быть закамуфлирована и скрыта «низовой» стратегией, чтобы кампания хасбара представлялась как независимая от правительства, хотя это не так.

«Мы не должны забывать о важности «низов» в борьбе с BDS. Борьба должна быть горизонтальной, а не иерархической — то, что мы привыкли называть «низовым», дающим студентам колледжей возможность участвовать, используя свои навыки, свои СМИ, свои сети, чтобы дать отпор», — отметила рабочая группа.

Далее рабочая группа пояснила, что «борьба должна быть «хипповой», основанной на языке и нравах XXI века, представляющей обновленное, захватывающее, актуальное торжество современного Израиля».

Одним из способов добиться этого было продвижение женской сексуальности и полное проникновение в мир социальных сетей. И то, и другое началось одновременно, по указанию консульства Израиля в Нью-Йорке.

Фотосессия армии Израиля

Одним из первых проектов стала фотосессия 2007 года «Женщины Армии Израиля», в котором четыре красивые молодые девушки, служившие в армии Израиля, были представлены в мужском журнале Maxim. Публикация была поддержана израильским консульством в Нью-Йорке. Кампания была частично оплачена Американо-израильской лигой дружбы и ISRAEL21c. Обе эти произраильские группы финансируются сионистскими фондами в США и других странах.

Maxim представил это следующим образом: «Они потрясающе красивы и могут разобрать «Узи» за считанные секунды. Являются ли женщины из армии Израиля самыми сексуальными солдатами в мире?». Были представлены четыре представительницы оккупационных сил, названные только по именам.

Ярден сказала, что «стрельба по мишеням была ее любимым занятием». Она добавила: «Мне нравилось стрелять из М-16… И у меня хорошо получалось поражать цели». Она тогда присоединилась к Аман, израильскому корпусу военной разведки.

Нивит сказала: «Моя работа была совершенно секретной… Я не могу говорить об этом, могу лишь сказать, что я изучала арабский язык!»

Третьей участницей была Галь. Ей принадлежат слова: «Я преподавала гимнастику и калистенику… Солдаты любили меня, потому что я делала их подтянутыми». Галь называют «бывшей мисс Израиль», и это, конечно же, Галь Гадот, ныне кинозвезда и знаменитая сионистская пропагандистка.

Сообщается, что Израиль был настолько доволен этим выпуском, что Министерство иностранных дел провело мероприятие, посвященное его публикации, на котором выступила Галь Гадот.

Карьера Гадот впоследствии взлетела до такой степени, что ее привлекли такие люксовые и потребительские бренды, как Gucci, Revlon и Reebok. В 2016 году она сыграла Чудо-женщину в одноименном голливудском фильме. Один наблюдатель написал: «Мне грустно видеть, что повествовательная франшиза, которую я любил с детства, запятнана прямым погружением в антипалестинскую жажду крови».

BBC цитирует Дэвида Дорфмана, который в то время был советником по СМИ в консульстве в Нью-Йорке: «Мужчины этого возраста так или иначе не испытывают никаких чувств по отношению к Израилю, и мы считаем это проблемой, поэтому мы придумали идею, которая была бы им по душе».

«Израиль стремится позиционировать себя как западную страну с пляжами и ночными клубами, а не как страну, полную религиозных фанатиков, в которой с момента ее создания постоянно действует чрезвычайное положение», — писал The Guardian.

В качестве другого примера, в 2016 году VICE запустил фотопроект, который, очевидно, был одобрен армией Израиля и включал серию портретов, снятых бывшим израильским солдатом, которые были описаны как «интимная серия», изображающая «вызывающую женственность» солдат.

Стратегия в социальных сетях

Другая кампания от хасбара включает стратегию в социальных сетях, которая была запущена в 2007 году с помощью MySpace и Facebook. The Guardian приписала эту политику Дэвиду Саранге, тогдашнему консулу по СМИ и связям с общественностью в консульстве Израиля в Нью-Йорке. Саранга сейчас возглавляет отдел цифровых технологий в Министерстве иностранных дел Израиля в Тель-Авиве.

Следующий элемент был посвящен Youtube с 2008 года, «когда они начали размещать кадры авиаударов на своем официальном канале». Позже израильская армия подключилась к другим социальным сетям, включая Flickr, Instagram и Tik Tok.

Армия Израиля запустила аккаунт на Flickr в 2010 году. Среди коллекций изображений есть альбом, посвященный женщинам армии Израиля, который был создан в 2018 году и в котором представлены женщины-военнослужащие оккупационных сил почти исключительно в военной форме.

Аккаунт армии Израиля в Instagram, судя по всему, был запущен в 2012 году. Сегодня у него около 1,3 миллиона подписчиков. В 2016 году сообщалось, что «аккаунт в Instagram, где красивые израильские солдаты демонстрируют свои сексуальные снимки, привлек десятки тысяч подписчиков».

Аккаунт под названием «Горячие девушки израильской армии» был опубликован во всех британских таблоидах вместе с многочисленными снимками «горячих» женщин. Аккаунт сейчас не существует, но с тех пор армия Израиля присоединилась к Twitter через аккаунт @Idfspokesperson в октябре 2018 года.

Их аккаунт на TikTok был запущен в 2020 году. К 2021 году он собрал более 90 000 подписчиков. Сегодня у него около 373 300 подписчиков.

В 2021 году журнал Rolling Stone проанализировал использование TikTok армией Израиля для публикации так называемых «ловушек жажды», которые определяются как «действие, изображение или заявление, предназначенные для привлечения сексуального внимания».

Как Алаинна Лилоиа написала в том же году: «Израильская пропаганда в социальных сетях подчеркивает красоту и женственность женщин-солдат, чтобы отвлечь внимание от жестоких преступлений, которые Израиль совершает против палестинцев».

Министерство стратегического планирования Израиля

Хасбара и кампания против BDS конкретно перешли в ведение Министерство стратегического планирования (MSA) в 2015 году. Генеральный директор Министерства, бывший офицер разведки, ясно дал понять, что его работа «остается вне поля зрения». Гилад Эрдан — близкий союзник премьер-министра Биньямина Нетаньяху — был в то время министром стратегического планирования.

В 2017 году Эрдан объяснил, почему министерство использовало подставные организации: «Большинство действий министерства исходят не от министерства, а от органов по всему миру, которые не хотят раскрывать свою связь с государством».

Тем не менее, ключевой элемент стратегии был публично связан с министерством благодаря собственным усилиям Эрдана по продвижению приложения Act.il, которое поощряло пользователей размещать «желаемые сообщения» в социальных сетях. В просочившемся внутреннем отчете утверждалось, что в приложении было 15 000 «онлайн-добровольцев» из 73 стран. Был также связанный с кампанией веб-сайт 4IL. Сам Эрдан запустил приложение на вечеринке на крыше в Нью-Йорке в 2017 году. Как выразилась Электронная интифада, он сделал «все возможное», надев наушники ди-джея.

Позировала перед камерами с ним модель и бывшая мисс Израиля Йитьиш «Тити» Айнау. Кадры этого позора все еще доступны на Youtube.

Возможно, одно из объяснений этому можно найти в предположении, что хасбара должна быть «хипповой». Тем не менее, после Электронной интифады и других публикаций, разоблачающих Act.IL, группа приняла меры, чтобы скрыть свои связи с израильским правительством.

Один из веб-сайтов министерства, созданный в 2017 году под названием 4IL, продвигал это Act.IL приложение. Сначала на домашней странице сайта вверху был маленький логотип министерства. Но затем он переместился вниз, где, как сообщила Электронная интифада, «это легко не заметить». После этого все упоминания о приложении Act.IL были удалены с сайта.

Одной из общих целей этих кампаний было создание фантастических образов об Израиле. В недавнем руководстве для произраильских активистов лоббистской группы «Израиль под огнем» подчеркивается, что следует избегать вовлечения в дискуссии о конфликте в целом и вместо этого делиться волнующими или приятными изображениями заложников или армии Израиля соответственно. В руководстве отмечается, что изображения этой армии должны быть «человеческими».

Образы никогда не бывают нейтральными

Израиль извлекает выгоду из представления о том, что образы всегда вызывают у нас определенные чувства. Иногда хорошие, иногда плохие.

Изображение заката на пляже, например, может заставить нас ощутить спокойствие. С другой стороны, изображение автомобильной аварии может вызвать у нас страх и сожаление о жертвах.

Единственный способ не попасть под влияние изображения — это вообще его не видеть.

Французский философ Ролан Барт намекает на это, когда заявляет, что фотография полна насилия не потому, что на ней изображены жестокие вещи, а потому, что в каждом случае она наполняет зрелище силой.

Соответственно, образы занимают значительную часть нашего поля восприятия в тот момент, когда мы их воспринимаем. В зависимости от того, что представлено на изображениях, мы можем испытывать различные эмоции с большей или меньшей интенсивностью. Но даже когда мы отворачиваемся от этих образов, мы все равно что-то чувствуем, какой-то остаток нашей первоначальной встречи с ним, который со временем исчезнет и, возможно, никогда не исчезнет полностью.

Учитывая, что образы не являются нейтральными, неудивительно, что плохие акторы, такие как Израиль, могут использовать их в гнусных целях. Это видно, когда он с помощью сексуализированных влиятельных женщин в социальных сетях пытается заручиться поддержкой.

Более конкретно, он делает это, представляя армию Израиля «желанной», ассоциируя Израиль с лицами, о которых идет речь. Это в значительной степени зависит от «предубеждения о физической привлекательности», при котором внешне привлекательные люди считаются «хорошими» или «добродетельными».

Используя это заблуждение, Израиль обманывает аудиторию, заставляя думать, что армия Израиля хороша, потому что влиятельные лица, визуально представляющие их, тоже хороши — поскольку красивы.

Этому могут противодействовать изображения, которые в настоящее время поступают из Газы, часто от самих жителей Газы, которые посредством фотографий и видео разоблачают ужасы, которые израильская армия творит с беззащитными палестинцами.

Такие изображения позволяют нам, в отличие от влиятельных лиц, увидеть правду об армии Израиля — о том, что это насильственная сила, разрушающая человеческие жизни. Изображения жителей Газы, находящихся в опасности, также побуждают нас глубоко задуматься над тем, что мы видим.

Американская писательница Сьюзан Зонтаг сходным образом заметила: «Изображения (страданий) не могут быть чем-то большим, чем приглашением обратить внимание, поразмыслить, узнать, изучить объяснения массовых страданий, предлагаемые авторитетными властями».

Она добавила: «Кто совершил то, что показано на фотографии? Кто несет ответственность? Это простительно? Было ли это неизбежно? Есть ли какое-то положение дел, которое мы принимали до сих пор, которое следует оспорить? Все это при понимании того, что моральное возмущение, как и сострадание, не может диктовать курс действий».

Хотя Зонтаг права, утверждая, что образы страданий «не могут диктовать курс действий», они, как она сама указывает, расстраивают нас. Это, в сочетании с тем, как такие образы призывают нас подвергнуть сомнению то, что мы видим, является необходимым первым шагом к принятию чего-то конструктивного.

Прямо сейчас мы являемся свидетелями этого на международном уровне, поскольку огромное количество людей проводят демонстрации на улицах и в других местах в знак солидарности с палестинским народом и против страданий, которые он был вынужден терпеть от рук Израиля.

В отличие от влиятельных лиц, демонстранты указывают на преступность и несправедливость, совершаемые армией Израиля, и требуют, чтобы он прекратил это делать.

Это может быть не так заманчиво или «горячо» с точки зрения инфлюэнсеров, но это включает в себя нечто — со стороны демонстрантов — гораздо более похвальное: мужество сказать «нет» силе, в данном случае израильской.

Протестующих могут еще больше подтолкнуть к этому изображения, поступающие из Газы, которые являются сильным напоминанием о том, как Израиль, нападая на невинных палестинцев, в конечном итоге угрожает нашему общему человечеству.

Инфлюэнсеры в социальных сетях

Среднестатистический инфлюэнсер в социальных сетях проводит свой день, публикуя милые фотографии услуги или продукта, сопровождаемые такими же беззаботными подписями. Возможно, добавлена цепочка смайликов, чтобы усилить типичный приподнятый, жизнерадостный, беззаботный тон, который вовсе не указывает на поддержку этнической чистки определенной группы населения.

Возьмите ту же формулу, но добавьте в уравнение современные методы ведения войны, и у вас будут члены армии Израиля, такие как Наталья Фадеева, возможно, более узнаваемая под псевдонимом Ган Вайфу в Facebook, Instagram, X (ранее Twitter) и. Facebook, Youtube,.

Фадеева, приехавшая из России, в армии Израиля не единственная. Согласно ее профилю в LinkedIn, есть и другие, в том числе Орин Джули, профессиональный стрелок, инфлюэнсер, инструктор по стрельбе и активистка, выступающая за оружие и права женщин.

Концепция израильской культуры влияния, переплетенной с милитаризмом, не нова, и по мере того, как все больше видеоматериалов, раскрывающих жестокость израильских бомбардировок и нападений, поступает прямо из Газы, кажется, что социальные сети стали еще одним полем битвы, которое армия Израиля и его сторонники должны завоевать.

Независимо от того, связан он с военными или нет, этот тип контента предназначен для тех, кто находится за пределами непосредственного конфликта, по словам доктора Джессики Мэддокс, доцента кафедры журналистики и креативных медиа Университета Алабамы.

«Это предназначено для того, чтобы повлиять на общественное мнение и привлечь людей на свою сторону, апеллируя к эмоциям — будь то шок и ужас от того, что они стали свидетелями войны, или искренняя зависть к тому, что военный, оказывающий влияние, выглядит как приятный, «классный» человек», — сказал Мэддокс.

В то время как журналисты в Газе раскрывают повседневные реалии сектора с помощью сообщений о фактах, а мировые СМИ продолжают освещать случаи смерти в осажденном анклаве, произраильские аккаунты, похоже, пытаются противостоять этому с помощью Instagram-контента, который отвлекает от реалий на местах.

Использование инфлюэнсеров и стратегий влияния на общественное мнение стало давней тактикой для стран. Вторжение России в Украину является основанием для еще одного примера.

Мэддокс сказал TRT World: «Часто это делается для того, чтобы страна, о которой идет речь, или находящаяся под пристальным вниманием, казалась «не такой плохой или враждебной».

Она продолжила: «Страны, использующие инфлюэнсеров, придают конфликту человеческое лицо, это стратегически функционирует как форма мягкой силы, чтобы не просто показать, что страна, находящаяся под пристальным вниманием, этого не заслуживает, но что они симпатичны, им можно подражать и они полны надежд. Другими словами, страны, использующие инфлюэнсеров, не просто пытаются противодействовать информации как пропаганда, это выставляет страну или вооруженные силы, о которых идет речь, желанными. Культура влияния направлена на то, чтобы казаться желанной, и военные и пропагандистские деятели не являются исключением», — заявила она.

Это распространяется и на создателей цифровых изображений, которые, по-видимому, не принадлежат армии Израиля.

В случае с просионистским контентом, например, это могут быть сообщения солидарности с Израилем или другие формы сообщений в социальных сетях, которые игнорируют риторику израильского правительства о геноциде.

Высмеивание задержанных палестинцев, в виде исполнения детских песенок и изображая задержанных людей с завязанными глазами, издевки над страданиями людей в Газе и их ужасными, угрожающими здоровью условиями жизни, — эта самая эффективная антиизраильская пропаганда ведется самими израильтянами и армией Израиля.

Все больше и больше людей осознают дезинформацию, которая пытается дегуманизировать палестинцев и оправдать продолжающееся жестокое наступление правительства премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, в результате которого десятки тысяч палестинцев погибли и еще больше получили ранения.

По словам Мэддокс, ситуация в социальных сетях такова, что люди, особенно молодая часть населения, в подавляющем большинстве склоняются в поддержку Палестины.

«Настолько, что приложению TikTok пришлось опубликовать заявление о том, что их алгоритм не запрограммирован быть антиизраильским», — сказал профессор цифровых медиа-технологий.

Как выразилась Мэддокс: «Хотя я уверена, что эта цифровая стратегия работает для некоторых, эту проблему нельзя свести к постам из 280 символов или шестидесятисекундным видеороликам».