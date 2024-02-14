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Казахстан и Катар: инвестиции на высшем уровне
Президент Казахстана посетил Катар. О сотрудничестве договорились не только главы стран, но и представители бизнеса
Казахстан и Катар: инвестиции на высшем уровне
главы Катара и Казахстана / Photo: AA
14 февраля 2024 г.

Во время официального визита президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Катар главы стран подписали девять соглашений, направленных на расширение двустороннего сотрудничества. Cоглашения были заключены по итогам переговоров между президентом Токаевым и эмиром Катара шейхом Тамимом бин Хамад Аль Тани.

Подписанные соглашения охватывают широкий спектр областей, включая экономическую, телекоммуникационную, культурную и энергетическую. Среди них — соглашение о совместных заводах по переработке газа на Кашагане, каспийском нефтегазовом месторождении.

Это первый официальный визит президента Токаева в Катар. Он предложил поднять уровень дипломатических отношений до полноценного стратегического партнерства и выразил уверенность, что новые соглашения будут способствовать развитию сотрудничества.

«Мы придаем большое значение нашим отношениям, так как Катар — особая для нас страна», — прокомментировал соглашения Токаев.

Эмир шейх Тамим бин Хамад Аль Тани в свою очередь подтвердил заинтересованность Дохи в изучении совместных проектов с Казахстаном в области энергетики, торговли и инвестиций. Он заявил, что встречи представителей деловых кругов обеих стран, состоявшихся в тот же день, еще больше стимулируют партнерство и создают оптимистичные перспективы.

Президент Токаев заявил о желании сделать Катар одним из десяти ведущих инвесторов в Казахстане. Кроме того, он упомянул стремление достичь товарооборота объемом в 500 млн долларов в самые короткие сроки. Помимо двусторонних вопросов, лидеры стран обсудили и ключевые региональные и международные проблемы.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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