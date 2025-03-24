ПОЛИТИКА
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США ударили по жилому кварталу в Йемене
В результате удара ВВС США по жилому кварталу в Сане, столице Йемена, погибли по меньшей мере четыре мирных жителя, десятки получили ранения
США ударили по жилому кварталу в Йемене
Последствия ударов по Сане / Reuters
24 марта 2025 г.

Американские военные самолеты нанесли авиаудар по жилому дому в районе Аср в столичной Сане. Как передает телеканал «Аль-Масира», подконтрольный йеменскому движению хуситов, в результате атаки погибли как минимум четыре человека. Точное число раненых пока неизвестно, но сообщается о множестве пострадавших.

Помимо Саны, удары ВВС США также пришлись на несколько районов в городе Ходейда. Хуситы заявляют, что атаки целенаправленно были направлены по гражданским объектам.

7 марта хуситы дали Израилю четыре дня на доставку гуманитарной помощи в Газу, пригрозив в противном случае возобновить морские операции.

15 марта США Дональд Трамп заявил, что приказал армии нанести «массированный удар» по хуситам.

«Не смейте угрожать американскому народу, его президенту, получившему один из крупнейших мандатов в истории президентства, или мировым судоходным путям. Если вы это сделаете, берегитесь, потому что Америка заставит вас в полной мере за это ответить, любезничать мы с вами не будем», — предупредил Трамп.

В ответ лидер движения Абдулмалик аль-Хуси пригрозил атаковать американские самолеты и корабли, а также расширить морскую блокаду.

Ранее хуситы сообщали, что в результате совместных ударов США и Великобритании по городам Йемена, включая Сану, погибли 79 человек, более 100 получили ранения.

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