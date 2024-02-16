Глава Белого дома Джо Байден заявил о необходимости начать прямые переговоры с Россией относительно противоспутникового вооружения. Американский лидер выразил обеспокоенность по поводу планов России развернуть такого рода систему в космосе. По его словам, она видится ему как серьезная угроза нацбезопасности США.

Джон Кирби, представитель Совета нацбезопасности США, подтвердил, что Вашингтон обеспокоен российскими разработками в сфере космического оружия. Белый дом продолжает анализировать имеющуюся информацию, при этом Кирби уточнил, что «космическое» оружие РФ находится на стадии разработки. Прямо сейчас оно не представляет угрозы безопасности США или их союзников. Но «вызывает тревогу».

Американские СМИ сообщают, что Россия якобы рассматривает возможность разместить ядерное оружие в космосе. Кирби заявил, что такие планы Москвы — если они подтвердятся — нарушают Договор о космосе 1967 года — он запрещает размещение в космосе ядерного оружия или другого оружия массового поражения. Также в 2004 году Россия предложила инициативу о неразмещении оружия в космосе, однако США так и не поддержали это соглашение.

15 февраля госсекретарь США Энтони Блинкен также заверил, что разработка России — это «не активная угроза, а потенциальная, к которой мы относимся очень серьезно».

Дипломат добавил, что администрация Байдена «также обсуждает этот вопрос с союзниками и партнерами».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что риторика Байдена о противоспутниковом оружии — очередная попытка воздействовать на Конгресс для согласования помощи Украине. При этом спикер Кремля назвал предупреждение США «злонамеренной выдумкой».

Палата представителей как раз должна проголосовать за законопроект о помощи союзникам США на $118 млрд, из которых больше $60 млрд пойдет на помощь Киеву. Республиканцы, контролирующие палату, неоднократно говорили, что не поддержат законопроект.

Источники The New York Times сообщают, что разрабатываемый Москвой комплекс может ударить по гражданским коммуникациям и спутниковым системам США, включая системы контроля ядерного арсенала.

До подписания Договора о космосе в 1967 году США провели серию ядерных испытаний на большой высоте. Самым масштабным был проект «Старфиш Прайм» в июле 1962 года: взрыв бомбы на высоте нескольких километров осветил большую часть неба над Тихим океаном и создал электромагнитный импульс, который вызвал образование радиационных поясов вокруг Земли. Это привело к сбоям в работе спутников на орбите.

«Старфиш Прайм» показал, что ядерный взрыв в космосе может оказать неизбирательное воздействие на все спутники, вызвав потерю связи на всей Земле.