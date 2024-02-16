Министерство иностранных дел Азербайджана выразило решительный протест в связи с последними высказываниями премьер-министра Армении Никола Пашиняна. В ведомстве уточнили: обвинения со стороны Еревана не способствуют мирному процессу и усиливают напряженность в регионе.

15 февраля премьер-министр Армении Никол Пашинян обвинил Азербайджан в подготовке к новому конфликту с Арменией. Политик утверждает, что недавние военные инциденты свидетельствуют о нарастании напряженности в регионе.

12 и 13 февраля Минобороны Азербайджана сообщило, что армянские пограничники атаковали азербайджанскую территорию, в результате которой пострадали военные ВС республики. В ответ пограничники Азербайджана провели операцию «‎‎Возмездие», обвинив армянскую сторону в совершении провокации на границе. В результате атаки ВС Азербайджана уничтожили боевой пост с армянской стороны.

«На каждую провокацию армянской стороны, направленную на обострение оперативной обстановки на условной государственной границе Азербайджан — Армения, отныне будем отвечать более серьезными и решительными мерами», — подчеркнули в Госпогранслужбе Азербайджана.

Премьер-министр Пашинян заявил, что Ереван предлагает «‎на земле и на карте‎»‎ воспроизвести границы двух стран до 1991 года и отвести войска от этой линии. По словам политика, Баку отказывается от этого предложения, поднимая вопрос о четырех анклавах, существовавших на территории Армении в период СССР.

«Эти последние события подтверждают, что Азербайджан продолжает применять тактику «дайте мне то, что я хочу, через переговоры, или я возьму это силой‎», — заявил ‎Пашинян на встрече армянского правительства.

По словам Пашиняна, изначально обе стороны договорились о проведении делимитации границ между странами, но предложения из Баку о разбиении процесса и проведении делимитации поэтапно вызвали недовольство в Ереване.

МИД Азербайджана сообщил, что заявления Пашиняна не соответствуют действительности. Именно армянские провокации на границе привели к нарушению относительно длительного периода стабильности в регионе, и за срыв этого периода ответственность несет именно Армения. Дипломатическое ведомство Азербайджана также призвало правительство Пашиняна пояснить причины невыполнения обещаний Минобороны провести расследование провокации 12 февраля.