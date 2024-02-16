Национальное агентство Украины по предотвращению и противодействию коррупции (NACP) Украины отказалось исключить австрийский «Райффайзен Банк» из списка международных «спонсоров войны», указав на отсутствие четкого плана банка по выходу из российского рынка.
Как отмечает NACP, «Райффайзен Банк Интернешнл» (RBI) продолжает свою деятельность в России — это привело к тому, что в марте 2023 года Украина включила банк в список международных «спонсоров войны».
После этого власти Австрии потребовали от Киева исключить финансовую организацию из этого списка, в противном случаев грозясь не согласовать новый транш помощи Украине. По информации агентства Reuters, включение банка в этот список заставило австрийское правительство замедлить переговоры по 12-му пакету санкций ЕС против России в декабре 2023 года. Вена в конечном итоге поддержала пакет санкций после того, как Украина временно исключила банк из списка.
На сайте NACP теперь указано, что включение RBI в список международных спонсоров войны «приостановлено на период двусторонних консультаций с участием представителей Европейской комиссии». Однако агентство не намерено полностью исключать его из списка, так как «остаются некоторые слепые зоны».
В начале феврале украинские чиновники направили в офис «Райффайзен Банка» письмо, в котором «задали вопросы о том, что делает банк для выхода из России, сказав, что большая часть его планов неопределенна и неполна», отмечает Reuters.
Представитель RBI заявил, что банк «не может указать точное время для выхода из России, так как это зависит от одобрения регуляторов».
Организация имеет давние связи с Россией. ЦБ РФ включил «Райффайзен Банк» в список «системно значимых» — он остается одним из двух иностранных банков в России, включенных в этот список.
Европейский центральный банк (ECB) в марте 2023 года призвал RBI разработать стратегию выхода для продажи или закрытия филиала группы в России.
Чехия начала расследование в отношении RBI в августе 2023 года из-за его текущих деловых активностей в России после того, как Чешская ассоциация защиты прав граждан и предпринимателей указала, что российские филиалы «Райффайзена» заплатили до $720 млн налогов из своих прибылей в российский бюджет.