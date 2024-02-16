Национальное агентство Украины по предотвращению и противодействию коррупции (NACP) Украины отказалось исключить австрийский «‎Райффайзен Банк»‎ из списка международных «‎спонсоров войны‎», указав на отсутствие четкого плана банка по выходу из российского рынка.

Как отмечает NACP, «‎Райффайзен Банк Интернешнл‎» (RBI) продолжает свою деятельность в России — это привело к тому, что в марте 2023 года Украина включила банк в список международных «спонсоров войны‎»‎.

После этого власти Австрии потребовали от Киева исключить финансовую организацию из этого списка, в противном случаев грозясь не согласовать новый транш помощи Украине. По информации агентства Reuters, включение банка в этот список заставило австрийское правительство замедлить переговоры по 12-му пакету санкций ЕС против России в декабре 2023 года. Вена в конечном итоге поддержала пакет санкций после того, как Украина временно исключила банк из списка.

На сайте NACP теперь указано, что включение RBI в список международных спонсоров войны «‎‎приостановлено на период двусторонних консультаций с участием представителей Европейской комиссии». Однако агентство не намерено полностью исключать его из списка, так как «‎‎остаются некоторые слепые зоны».

В начале феврале украинские чиновники направили в офис «‎‎Райффайзен Банка» письмо, в котором «‎‎задали вопросы о том, что делает банк для выхода из России, сказав, что большая часть его планов неопределенна и неполна», отмечает Reuters.

Представитель RBI заявил, что банк «‎не может указать точное время для выхода из России, так как это зависит от одобрения регуляторов»‎.

Организация имеет давние связи с Россией. ЦБ РФ включил «‎‎Райффайзен Банк» в список «‎‎системно значимых» — он остается одним из двух иностранных банков в России, включенных в этот список.

Европейский центральный банк (ECB) в марте 2023 года призвал RBI разработать стратегию выхода для продажи или закрытия филиала группы в России.

Чехия начала расследование в отношении RBI в августе 2023 года из-за его текущих деловых активностей в России после того, как Чешская ассоциация защиты прав граждан и предпринимателей указала, что российские филиалы «‎‎Райффайзена» заплатили до $720 млн налогов из своих прибылей в российский бюджет.