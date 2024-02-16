Госсекретарь США Энтони Блинкен, находящийся на Мюнхенской конференции по безопасности в Германии заявил, что за смерть Алексея Навального в тюрьме несут ответственность российские власти.

«Его смерть в российской тюрьме и страх одного человека только подчеркивают слабость и гниль в самом сердце системы, которую построил Путин. Мы будем вести переговоры со многими другими странами, обеспокоенными ситуацией с Алексеем Навальным, особенно если эти сообщения подтвердятся. Если эти сообщения верны, мы сочувствуем его жене и его семье», — заявил Блинкен.

В свою очередь вице-президент США Камала Харрис выразила сочувствие семье Алексея Навального, в частности его жене Юлии Навальной, которая в настоящий момент принимает участие в Мюнхенской конференции.

«Это, конечно, ужасная новость, и мы работаем над тем, чтобы получить подтверждения. Я молюсь за его семью, в том числе за его жену Юлию, которая сегодня с нами. И если это подтвердится, это станет еще одним доказательством жестокости Путина, какую бы версию они не предлагали. Давайте внесем ясность: ответственность несут российские власти. Мы выскажемся об этом попозже», — подчеркнула Камала Харрис в своем выступлении.

Смерть российского оппозиционера так же прокомментировал премьер-министр Великобритании Риши Сунак: «Это ужасная новость. Будучи самым яростным защитником российской демократии, Алексей Навальный на протяжении всей своей жизни демонстрировал невероятное мужество. Мои мысли — с его супругой и народом России, для которого это огромная трагедия».

Канцлер Германии Олаф Шольц отметил, что Алексей Навальный стал «жертвой режима» и «поплатился жизнью за свое мужество».

«Теперь мы точно знаем, что это за режим. Тому, кто выражает критику и борется за демократию, приходится опасаться за свою безопасность и жизнь. Россия больше не является демократией», — заявил Шольц.

Свое сожаление в связи со смертью российского политика также выразили: генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель, премьер-министр Испании Педро Санчес, председатель Европейского совета Шарль Мишель, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, президент Литвы Гитанас Науседа, глава МИД Франции Стефан Сежурне, глава МИД Польши Радослав Сикорский и многие другие.