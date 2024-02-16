Сенатор из Демократической партии Крис Кунс выразил обеспокоенность по поводу возможного прямого военного столкновения США с Россией в случае прекращения поддержки Украине. В пятницу он заявил о необходимости продолжения финансовой и военной помощи Украине.

«На следующем фронте противостояния с Россией на передовой окажутся американцы», — сказал Кунс, подчеркнув важность инвестиций в Европу как лучшей защиты США против Москвы. Слова политика передает CNBC.

Конгрессмен призвал к двухпартийной поддержке в Палате представителей США нового пакета помощи на сумму 95 миллиардов долларов, который также предусматривает средства для Украины, и выразил оптимизм в отношении его одобрения, несмотря на «некоторые помехи».

Кунс предостерег, что бездействие может привести к тому, что президент России Владимир Путин может нацелиться на союзников США по НАТО: «Если мы не остановим Путина в Украине, следующей целью будут союзники США по НАТО».

Напомним, Сенат США одобрил пакет помощи Украине, Израилю и Тайваню на $95 млрд, однако его перспективы в Палате представителей туманны. Законопроект должен быть одобрен обеими палатами Конгресса, прежде чем президент Джо Байден сможет подписать его.