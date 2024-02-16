В Европейскую ассоциацию розничной торговли входят такие компании как Ahold Delhaize, Carrefour, Lidl, M&S, Tesco, а также H&M, Inditex и Primark.

«Учитывая масштабы воздействия на бизнес и глобальные цепочки поставок, мы призываем институты ЕС и государства - члены усилить и скоординировать усилия для урегулирования ситуации», — говорится письме, направленном министру иностранных дел Бельгии.

По мнению ритейлеров, альтернативный маршрут вокруг Африки занимает на две-три недели больше времени, что приводит к дополнительным расходам на топливо и рабочую силу.

В ассоциации подчеркивают, что чем дольше перевозчики вынуждены изменять маршруты, тем больше предприятий и потребителей сталкиваются с дополнительными расходами, увеличивающими стоимость жизни в Европе.

Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что в феврале государства - члены ЕС намерены начать военно-морскую миссию в Красном море для защиты судов от нападений хуситов.

Президент США Джо Байден заявил в начале января, что США и Великобритания совместно с Бахрейном, Австралией, Нидерландами и Канадой нанесли удары по объектам хуситов в Йемене, которые использовались для атак в Красном море. Впоследствии коалиция западных стран еще не раз наносила удары по объектам, контролируемым хуситами.

В ноябре 2023 года хуситы начали атаковать суда в Красном море в ответ на агрессию Израиля в секторе Газа. В связи с напряженностью в регионе крупнейшие мировые судоходные компании объявили о решении перенаправить суда в обход Красного моря, вокруг Африки.