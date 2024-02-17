Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на пресс-конференции подтвердил намерение страны продолжать военные операции в секторе Газа до «полного достижения военных целей».

«Израиль продолжит сражаться в секторе Газа, пока не достигнет всех целей войны», — заявил Нетаньяху, отметив, что израильские военные действия уже показали свою «эффективность».

Глава правительства подчеркнул, что любое урегулирование конфликта с палестинцами возможно только через диалог без предварительных условий: «Любое соглашение [об урегулировании конфликта] с палестинцами возможно только через прямые переговоры между сторонами без предварительных условий».

В своем выступлении Нетаньяху также раскритиковал требования ХАМАС на переговорах и отверг идею создания независимого палестинского государства после событий 7 октября.

Премьер-министр ясно дал понять, что Израиль не поддастся международному давлению по вопросу будущего мирного соглашения с палестинцами: «Мы не подчинимся международному диктату в отношении будущей сделки с палестинцами».

Стоит отметить, что по данным Минздрава сектора Газа, на 134-й день войны в палестинском эксклаве число погибших достигло 28 858 человек, 68 677 получили ранения.