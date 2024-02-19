Министр обороны Франции Себастьен Лекорню заявил о значительном росте хакерских атак на предприятия военно-промышленного комплекса страны. По словам политика, за этими нападениями стоит Россия и ее армия хакеров.

Кибератаки на оборонные объекты Франции становятся все более агрессивными и происходят чаще, уточнил министр.

«‎‎Эти атаки, совершенные как российским государством, так и отдельными россиянами, направлены против нашей инфраструктуры», — отметил министр.

Глава военного ведомства выразил обеспокоенность тем, что несколько месяцев назад кибератаке подверглось крупное оборонное предприятие на территории Франции. Министр не уточнил, какое именно это было предприятие, но отметил: атаку хакеров удалось отбить, «‎она была совершена с территории России»‎. Целью атаки было нарушить выпуск военной продукции для Франции и ее партнеров, в частности, Украины.

Президент Франции Эммануэль Макрон ранее заявил, что Россия ведет себя «‎‎агрессивно», особенно в киберсфере.

Лекорню подтвердил это заявление, уточнив: «такого уровня агрессии [со стороны России] не существовало раньше».

По его словам, Кремль «постоянно умножает угрозы», в том числе «шантажируя поставками сырья и продуктов, как мы видели в ситуации с поставками пшеницы», а также с углеводородами.

«И эти угрозы со стороны РФ продолжат расти, это мнение, которое разделяют все европейские страны. Помимо этого Россия наращивает кампанию дезинформации. Поэтому важно подходить к российской угрозе с ясностью, а не недооценивать ее», — подчеркнул министр.

Лекорню также заявил, что Париж и Киев подписали соглашение о помощи в сфере обороны. Оно, по словам политика, отражает непрерывную приверженность Франции поддерживать Украину. По этому соглашению, Париж обязуется предоставить Киеву еще больше вооружений, а также нарастить усилия для обслуживания предоставленного оборудования.

Франция с начала российско-украинской войны обучила свыше 10 тыс. бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). В 2024 году страна планирует обучить еще 9 тыс. украинских солдат.