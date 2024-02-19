Разногласия между Россией и Арменией по Украине выходят на новый уровень. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что позиции Москвы и Еревана «диаметрально расходятся». Россия, по его словам, будет продолжать убеждать в своей правоте, несмотря на противоположную точку зрения Армении.

«Действительно, у нас диаметрально противоположные точки зрения в отношении того, что происходит на Украине, и в отношении конфликта вокруг Украины. Это не секрет», — отметил Песков. «Поэтому это хорошо известная позиция наших армянских друзей. Мы с ними в этом не согласны и будем настойчиво продолжать объяснять нашу правоту», — добавил пресс-секретарь.

18 февраля премьер-министр Армении Никол Пашинян повторил свою позицию, что Ереван не является союзником Москвы по украинскому вопросу. Во время встречи с армянской диаспорой в Германии он напомнил о принципах Алма-Атинской декларации, в которой указывается взаимное признание границ. Пашинян также отметил стремление Армении развивать отношения с другими странами, при этом не отвергая сотрудничество с РФ в сфере безопасности.

11 февраля глава армянского правительства в интервью The Telegraph подчеркнул, что страна не отказывается от сотрудничества с Россией в области безопасности, но также нацелена на развитие отношений с другими государствами. Пашинян оставит без ответа вопрос об аресте президента России Владимира Путина по ордеру Международного уголовного суда в случае его визита в Армению.

В июне 2023 года в разговоре с CNN Prima News премьер-министр Пашинян опроверг утверждения о союзнических отношениях Армении с Россией в отношении Украины, указав на недекларированную, но явную позицию Еревана по этому вопросу.