По словам одного из источников, банки ОАЭ принимают решение о закрытии счетов российским гражданам без объяснения причин.

Указывается, что проблемы с банковскими операциями у россиян в ОАЭ начались еще до того, как в декабре прошлого года были введены вторичные санкции против России со стороны США. Многие банки перестали принимать платежи из России. Затем в цепочку платежей был включен банк из Гонконга, однако в феврале он также прекратил сотрудничество. В результате бизнесмены начали проводить финансовые операции с использованием криптовалюты.

Для компаний с российскими бенефициарами, которые не получают финансирование из России и не отправляют деньги в Россию, стало затруднительным оформление банковских операций. Некоторые банки требуют подробные документы почти при каждой транзакции и могут задерживать проведение платежей на длительный срок.

Тем не менее российские граждане и компании по-прежнему могут открывать счета в банках ОАЭ, хотя этот процесс занимает больше времени.

В феврале также сообщалось о сложностях с российскими платежами из-за угроз вторичных санкций в банках Китая — стране, которая не вводила ограничений в отношении России и которую Москва рассматривает как дружественную.