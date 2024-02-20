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Турция и Албания поддержали Палестину
Анкара и Тирана выразили единую позицию по защите прав палестинцев и призвали к прекращению огня в Газе, подчеркнув важность международной солидарности
Турция и Албания поддержали Палестину
Эди Рама и Реджеп Тайип Эрдоган / Фото: АА / Others
20 февраля 2024 г.

Премьер-министр Албании Эди Рама провел встречу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Анкаре. По итогам переговоров лидеры Турции и Албании выступили на совместной пресс-конференции.

Президент Эрдоган подчеркнул успешное развитие экономических отношений между Турцией и Албанией. Он отметил достижение товарооборота в 1 млрд долларов между странами и указал на следующую цель — 2 млрд долларов.

Турецкий лидер выразил благодарность Албании за поддержку в борьбе против терроризма и ее позицию по защите прав палестинского народа.

«Албания занимает правильную позицию на голосовании в Генеральной Ассамблее ООН. Солидарность Албании с угнетенным палестинским народом в этот период очень важна», — подчеркнул глава государства.

В свою очередь премьер-министр Албании Эди Рама высказался за прекращение огня в Газе и освобождение заложников, высоко отметив роль Турции как незаменимого игрока в урегулировании конфликта.

«Пришло время для прекращения огня в Газе. Заложники должны быть освобождены. Турция — незаменимый игрок в этом процессе», — сказал Рама, добавив, что Турция и Албания поддерживают создание двух государств, что должно быть защищено соответствующими гарантиями.

Оба лидера подчеркнули необходимость мирного решения конфликта и важность сотрудничества для обеспечения безопасности в регионе.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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