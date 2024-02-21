От 850 до 1000 украинских военнослужащих могли быть захвачены в плен или пропали без вести во время отступления Вооруженных cил Украины (ВСУ) из Авдеевки. Такие данные приводит газета The New York Times (NYT), ссылаясь на источники.

17 февраля новый военачальник ВСУ Александр Сырский заявил, что Украина выводит войска из Авдеевки ради сохранения жизней и здоровья военнослужащих. В этот же день глава Минобороны РФ Сергей Шойгу сообщил президенту Владимиру Путину о взятии города группировкой войск «‎Центр»‎.

По данным NYT, украинские войска покидали Авдеевку в спешке, из-за чего не было организованного отхода на более безопасные позиции. Командование ВСУ частично признало, что часть солдат была захвачена при отступлении из Авдеевки, однако военные чиновники попытались преуменьшить численность и значение этого события.

Генерал ВСУ Александр Тарнавский подтвердил, что на заключительном этапе отвода сил из Авдеевки часть украинских военных оказалась в плену. По его словам, отступление шло по плану, но «на завершающем этапе операции под давлением превосходящих сил противника некоторые украинские военнослужащие оказались в плену». Он не раскрыл, сколько военных было захвачено.

Дмитрий Лиховой, пресс-секретарь генерала Тарнавского, отрицал сообщения о захвате сотен солдат, называя это дезинформацией. Но он признал, что Россия захватила часть военнослужащих, и что «определенное количество» солдат пропало.

Оценки числа пропавших бойцов ВСУ различаются, подчеркивает газета. Более точный подсчет проведут после того, как военные укрепят оборону за пределами оставленного населенного пункта.

Высокопоставленный украинский чиновник в беседе с NYT заявил, что в плен попали только 6 солдат из Третьей отдельной штурмовой бригады.

Американские чиновники в беседе с NYT утверждают, что потеря Авдеевки не считается значительным стратегическим поражением Украины. По их оценке, успехи РФ на востоке Украины не обязательно приведут к сдаче всех украинских позиций. В США считают, что Москва вряд ли сможет в ближайшее время повторить успех своей операции в Авдеевке.

Однако есть и другой показатель — моральное состояние солдат ВСУ. По словам американских собеседников NYT, захват сотен солдат может еще сильнее подорвать состояние украинских войск, и без того истощенное в результате неудачной контрнаступательной операции прошлого года и отстранения главкома ВСУ Валерия Залужного. Из-за этих проблем, как считают источники издания, украинским военным чиновникам трудно проводить наборы в армию.

В Верховной раде Украины ранее сообщили, что хотят мобилизовать еще до 500 тыс. человек. Однако вопрос столкнулся с политическим сопротивлением и пока остается на обсуждении в парламенте. Захват сотен солдат, особенно тех, кто имеет боевой опыт, сделает этот спор еще более острым и осложнит усилия по набору, отмечает издание.

Высокопоставленные украинские чиновники в беседе с газетой подчеркнули, что российские силы также понесли огромные потери в боях за Авдеевку. Россия отрицает этот факт. 20 февраля министр Шойгу заявил, что Генштабу РФ удалось провести операцию с минимальными потерями и максимальной эффективностью.