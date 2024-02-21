В центре внимания дела об импичменте президента США Джо Байдена оказался Александр Смирнов, бывший информатор ФБР, арестованный за предоставление ложных показаний.

Согласно судебным документам, Смирнов, обвинявший Байдена и его сын Хантера в получении взяток от украинской энергетической компании Burisma, имел контакты с российской разведкой. Прокуратура предоставила доказательства связей Смирнова с российскими официальными лицами, включая сына бывшего высокопоставленного российского чиновника и члена российской внешней разведслужбы.

В феврале Смирнов признался, что история о Хантере Байдене была передана ему российской разведкой. Эти обвинения поставили под сомнение доверие к свидетельским показаниям Смирнова, ранее охарактеризованным республиканцами как «достоверные».

Процесс импичмента испытывает трудности с доказательством прямой связи Джо Байдена с бизнес-операциями его сына, несмотря на обвинения республиканцев. Арест Смирнова последовал после его утверждений о том, что Burisma Holdings наняла Хантера Байдена, дабы воспользоваться покровительством со стороны его отца. Взамен за услугу Байдены якобы получили по 5 млн долларов.

Прокуроры аргументировали необходимость держать Смирнова под стражей его планами покинуть США и доступом к значительным финансовым средствам, а также возможностью получения израильского паспорта, что позволило бы ему сбежать из страны.

Этот случай подчеркивает шаткость обвинений против Байдена в деле об импичменте и вызывает дополнительные вопросы о влиянии иностранных разведывательных служб на внутриполитические процессы в США.