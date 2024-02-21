В рамках миссии четверо участников будут проживать в помещении площадью 152 кв.м, созданном для имитации условий будущих экспедиций на Марс.

Для участия в миссии отбираются граждане США в возрасте от 30 до 55 лет, обладающие знанием английского языка, магистерской степенью в области STEM, как минимум двумя годами профессионального опыта или стажем работы в докторской программе STEM, а также опытом пилотирования самолетов не менее 1000 часов.

Запуск миссии CHAPEA 2 запланирован на весну 2025 года.

Участники будут обеспечивать функционирование жилого модуля и заниматься выращиванием растений. К модулю также примыкает специальная зона площадью 111 кв.м, имитирующая марсианскую поверхность для тренировок выхода в открытый космос.

CHAPEA 2 является второй из трех планируемых миссий NASA по подготовке к колонизации Марса.

Первая группа добровольцев, начавшая миссию в июне 2023 года, уже активно участвует в эксперименте, максимально приближенном к условиям жизни на Марсе.

Для успешного освоения Марса крайне важно учитывать влияние на физическое и психическое здоровье экипажа. Исследования указывают, что для долгосрочного пребывания на планете потребуется не менее 22 человек. Кроме того, будущим колонистам важно обладать способностью к конструктивному взаимодействию, чтобы обеспечить выживание в экстремальных условиях.

NASA планирует провести серию имитационных миссий на Марс, которые позволят собрать необходимые данные и опыт для подготовки к колонизации планеты.