Весь военный кабинет правительства Израиля объединился против радикальных ограничений на посещение палестинцами мечети Аль-Акса в Иерусалиме во время Рамадана. Об этом 21 февраля заявил член кабинета и экс-министр обороны страны Бени Ганц.

Как пишет Times of Israel, ультраправый министр национальной безопасности Итамар Бен Гвир требовал от властей ограничить доступ палестинцев к мечети на время священного месяца. Ранее на этой неделе СМИ сообщали, что премьер-министр Биньямин Нетаньяху встал на сторону Бен-Гвира по этому вопросу и также призвал серьезно ужесточить условия прохода к Аль-Аксе.

Правительство страны, как пишет газета, намерено запретить входить в мечеть — третью по святости в исламе после Заповедной мечети в Мекке и мечети Пророка в Медине — всем палестинским мужчинам до 60 лет.

Офис Нетаньяху позже опроверг эти сообщения, заявив, что премьер «принял сбалансированное решение, которое обеспечивает свободу религии с необходимыми ограничениями безопасности, которые были установлены чиновниками».

Мечеть Аль-Акса находится на Храмовой горе и считается священной не только в исламе, но и в иудаизме, поскольку здесь были расположены два библейских храма. Это место превратилось в главную горячую точку палестино-израильского конфликта.

Последние три года во время Рамадана в комплексе Аль-Аксы вспыхивали столкновения между израильской полицией и верующими. Бен-Гвир и радикальные еврейские поселенцы добиваются разрешения на посещение Аль-Аксы и проведение молитв в храмовом комплексе — в нарушение действующего статус-кво, по которому иудеям запрещено проводить молитвы на Храмовой горе.

Кроме того, Бени Ганц заявил, что Израиль и ХАМАС обсуждают новое соглашение о прекращении огня. Но, уточнил он, если сторонам не удастся прийти к соглашению до начала Рамадана, Израиль вторгнется в город Рафах на юге Газы. В городе укрываются более 1,4 млн человек, бежавших от израильской военной агрессии из других частей сектора.