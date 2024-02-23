На митинге в Балыкесире, организованном Партией справедливости и развития (AK Parti), президент Реджеп Тайип Эрдоган выразил решимость бороться с угнетением палестинцев в Газе и Иерусалиме.

«Мы будем использовать все возможные средства, чтобы остановить угнетение в Газе и преследования в Иерусалиме», — сказал он.

Президент подчеркнул успехи Анкары в преодолении последствий пандемии COVID-19 и предотвращении распространения огня войны между Россией и Украиной на территорию Турции. По словам главы государства, действия руководства позволили защитить интересы государства и безопасность нации. Турецкий лидер также сообщил о продолжении усилий по завершению конфликта, оказывающего негативное влияние на весь мир, включая Турцию.

Президент рассказал об усилиях Турции, направленных на борьбу против израильского угнетения. Глава государства отметил, что цель Анкары – объединить исламский мир для выступления единым фронтом против угнетения Израилем в Газе.

«Общий объем помощи, отправленной нами для доставки нашим братьям в Газе, превысил 34 тысячи тонн», — поделился президент Эрдоган, добавив, что недавно был отправлен корабль с 2380 тоннами гуманитарной помощи.

Президент также затронул тему безопасности на южных границах Турции, заявив о продолжении операций, направленных на срыв планов по созданию «террористического государства».

«Мы продолжим уничтожать террористические гнезда», — заявил турецкий лидер, подчеркнув решимость в борьбе против терроризма.