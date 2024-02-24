«Сейчас мы, как никогда, твердо стоим на стороне Украины. Финансово, экономически, в военном отношении, морально. Пока эта страна не станет окончательно свободной», — подчеркнула глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

В планах у председателя Еврокомиссии – воздать дань уважения «необыкновенной стойкости украинского народа».

Согласно заявлению итальянского правительства, Урсула фон дер Ляйен прибыла в украинскую столицу из Польши на поезде вместе с премьер-министром Италии Джорджей Мелони, главой правительства Канады Джастином Трюдо и бельгийским премьером Александром Де Кро. Кроме того, о своем прибытии в столицу Украины сообщил Борис Джонсон — экс-премьер-министр Великобритании.

Планируется, что Джорджа Мелони проведет видеоконференцию с участием лидеров стран «Группы семи» и украинского президента Зеленского.

Визиты проходят на следующий день после того, как США, Канада, Великобритания и Европейский Союз объявили о сотнях новых санкций, направленных против российских структур и должностных лиц, на которых Запад возлагает ответственность за начало и ход войны.

В социальной сети X президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что официальный Париж будет продолжать оказывать поддержку Украине.

«Два года войны. Избитая и израненная, но все еще стоящая на ногах. Украина борется за себя, за свои идеалы, за нашу Европу. Наша приверженность борьбе на ее стороне не ослабевает», — говорится в посте французского лидера.

Риши Сунак, премьер-министр Великобритании, также выразил поддержку Украине.

«Когда два года назад Путин начал свое незаконное вторжение, свободный мир был един в своем ответе. Мы вместе поддержали Украину. И в эту мрачную годовщину мы должны вновь заявить о своей решимости», — подчеркнул британский премьер.

На официальной странице НАТО в социальных сетях опубликовано видео, на котором украинские солдаты, тренирующиеся в Великобритании, исполняют государственный гимн.