Президент Украины Владимир Зеленский о задержании подозреваемого в убийстве бывшего председателя Верховной рады Андрея Парубия, которое произошло в субботу. По словам Зеленского, преступник дал первые показания.
О личности убийцы пока ничего не известно, но МВД заявляет, что он был задержан в Хмельницкой области.
«Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко и глава Службы безопасности Украины Василий Малюк только что доложили о задержании подозреваемого в убийстве Андрея Парубия, — написал он в ночь на понедельник в соцсетях. — Все обстоятельства этого ужасного убийства должны быть выяснены».
Позднее Зеленский добавил, что говорил с генпрокурором Украины Русланом Кравченко, который доложил о дальнейших процессуальных шагах в отношении подозреваемого.
«Есть первые показания. Сейчас проводятся дальнейшие неотложные следственные действия для установления всех обстоятельств этого убийства. Вся команда правоохранителей, сотрудники прокуратуры продолжают работать круглосуточно» — заявил украинский лидер, поблагодарив «каждого, кто привлечен к этой работе».
Глава МВД Игорь Клименко, тем временем, сообщил, что правоохранительные органы пока не раскрывают многих деталей.
Напомним, что Парубия застрелили 30 августа в украинском Львове. По данным полиции, он погиб на месте до приезда медиков.
Местные правоохранители сообщили, что убийство произошло во Франковском районе города. На месте обнаружили семь гильз. По данным источников, стрелок был в одежде курьера.