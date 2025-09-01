Президент Украины Владимир Зеленский о задержании подозреваемого в убийстве бывшего председателя Верховной рады Андрея Парубия, которое произошло в субботу. По словам Зеленского, преступник дал первые показания.

О личности убийцы пока ничего не известно, но МВД заявляет, что он был задержан в Хмельницкой области.

«Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко и глава Службы безопасности Украины Василий Малюк только что доложили о задержании подозреваемого в убийстве Андрея Парубия, — написал он в ночь на понедельник в соцсетях. — Все обстоятельства этого ужасного убийства должны быть выяснены».

Позднее Зеленский добавил, что говорил с генпрокурором Украины Русланом Кравченко, который доложил о дальнейших процессуальных шагах в отношении подозреваемого.

«Есть первые показания. Сейчас проводятся дальнейшие неотложные следственные действия для установления всех обстоятельств этого убийства. Вся команда правоохранителей, сотрудники прокуратуры продолжают работать круглосуточно» — заявил украинский лидер, поблагодарив «каждого, кто привлечен к этой работе».