ВОЙНА В УКРАИНЕ
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Цена промедления Запада: украинцы платят жизнями
Министр обороны Украины заявил о проблемах с военной помощью от западных союзников, подчеркнув критическую важность своевременных поставок для страны
Цена промедления Запада: украинцы платят жизнями
Фото: Reuters / Others
25 февраля 2024 г.

Министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил, что Украина сталкивается с задержками в получении половины обещанных поставок военной помощи от западных партнеров. На конференции «Украина. Год 2024» Умеров выразил обеспокоенность текущей ситуацией.

«Выделение (помощи) не обязательно означает обеспечение. 50% [военной поддержки] не поставляется вовремя», — заявил глава Минобороны.

Министр подчеркнул, что из-за этих задержек Украина несет потери как в личном составе, так и на фронте. «Это война, когда союзные войска должны обеспечивать поставки своевременно <…> У нас есть план. Мы работаем по плану. Мы делаем все возможное и невозможное. Но без своевременного снабжения нам трудно», – отметил Умеров.

Министр выделил уникальность ситуации, когда Украина ведет войну без преимущества в воздухе, тем не менее добивается успехов.

«Мы смотрим на противника, на их экономику примерно в 2 трлн, они используют до 15% бюджета на войну, что составляет более 150 млрд долларов США», – указал он на ресурсы, которые имеет противник.

В свете существующего дефицита боеприпасов и снарядного голода Украина неоднократно обращалась к союзникам с просьбами о наращивании и ускорении военных поставок.

Президент Украины Владимир Зеленский также выразил надежду на скорейшую поддержку со стороны Конгресса США: «Я уверен, что будет позитив. Иначе я совсем не понимаю, в каком мы с вами мире начинаем жить. <…> Они знают, что нам необходима их поддержка в течение месяца, это наш запрос».

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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