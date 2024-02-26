Жизнь, посвященная служению своему народу:
Будущий президент родился в Стамбуле в 1954 году.
Посвятил свою жизнь борьбе с проблемами страны.
За время правления Эрдогана Турция достигла значительных успехов в различных областях, от оборонной промышленности до транспорта.
Президент Эрдоган стойко переносил все испытания и препятствия. Его 70-летний юбилей — это знаменательное событие не только для него самого, но и для всей Турции.
Образование и юность
Начальное образование: Начальная школа Пиялепаша.
Среднее образование: Стамбульская имам-хатипская средняя школа.
Высшее образование: Факультет экономических и коммерческих наук Университета Мармара (окончил в 1982 году).
Увлекался футболом, играл в разных командах на протяжении многих лет.
Военная служба: Проходил военную службу в Тузле.
Политическая карьера: начало
Во время учебы в старшей школе вступил в Национальную студенческую ассоциацию Турции.
Возглавил молодежную ячейку Партии национального спасения в стамбульском районе Бейоглу.
Затем стал председателем молодежного крыла партии в Стамбуле.
Мэрство
Во время своего пребывания на посту мэра Стамбула Эрдоган осуществил множество преобразований в Стамбуле:
Город избавился от мусорных свалок.
Была решена проблема с водоснабжением.
Золотой Рог очистили от отходов.
Судебные дела
Судьба преподнесла Эрдогану испытания из-за его политической активности. Из-за стихотворения, прочитанного в Сиирте, Эрдоган был на короткое время разлучен со своими сторонниками.
От оппозиции к власти
Несмотря на давление, Эрдоган не отступил от своих целей. В 2001 году он основал Партию справедливости и развития (AK Parti). Через 15 месяцев, на выборах 2002 года, AK Parti одержала победу. Эрдоган, о котором недоброжелатели ранее говорили, что «он даже не сможет стать мухтаром», в 2003 году стал премьер-министром Турции.
20 лет процветания
Придя к власти, Эрдоган сразу же столкнулся с грузом серьезных экономических проблем. За время своего правления он добился значительных успехов:
Увеличение ВВП на душу населения.
Деноминация лиры (отмена шести нулей).
Снижение инфляции до однозначного числа.
Рекордный рост экспорта.
Увеличение доли отечественного производства в оборонной промышленности до 80%.
Инфраструктурные проекты:
Строительство десятков аэропортов, автомагистралей, крупных больниц, стадионов и мостов.
Реализация проектов Евразия и Мармара, соединяющих два берега Стамбула. Строительство третьего моста через Босфор.
Сокращение времени поездки между Измитом и Яловой до 6 минут благодаря мосту Османгази.
Защитник угнетенных и борец за справедливость
Неспособный молчать перед лицом мировой несправедливости, Эрдоган стал голосом угнетенных. Он неустанно отстаивает права и интересы обездоленных, позиционируя себя как их главный защитник. Его решимость в противостоянии несправедливости не раз проявлялась в действии.
Военный меморандум 2007 года, события в парке Гези и другие попытки заговоров — ничто не сломило его волю к борьбе.
Противостояние терроризму
Эрдоган занял бескомпромиссную позицию в отношении всех террористических организаций, включая FETÖ. Из-за своей принципиальной позиции турецкий лидер стал мишенью террористов:
Заговор 17–25 декабря;
Попытка государственного переворота 15 июля;
Благодаря его решительным действиям эти угрозы были отражены, а страна спасена от оккупации.
Развитие отечественного ВПК
Реджеп Тайип Эрдоган неустанно трудится на благо своей страны, день и ночь посвящая себя достижению целей. Развитие отечественной и национальной оборонной промышленности — один из примеров его плодотворной работы.
В результате его деятельности Турция значительно продвинулась вперед. Благодаря достижениям в области беспилотных летательных аппаратов, таких как Bayraktar, Kızılelma и недавно представленный национальный истребитель пятого поколения KAAN, Турция совершила значительный прорыв в укреплении своей военной мощи.
Победы и достижения
Эрдоган неоднократно одерживал победы на выборах, что свидетельствует о поддержке его курса со стороны населения.
Во время пребывания на посту президента Турции в борьбе с терроризмом наблюдается очевидный прогресс, а террористические организации несут серьезные потери.
Сегодня, 26 февраля 2024 года, президенту Реджепу Тайипу Эрдогану исполняется 70 лет. Он продолжает активно вести свою политическую деятельность, направленную на процветание Турции и реализацию амбициозной цели — «Века Турции».