Жизнь, посвященная служению своему народу:

Будущий президент родился в Стамбуле в 1954 году.

Посвятил свою жизнь борьбе с проблемами страны.

За время правления Эрдогана Турция достигла значительных успехов в различных областях, от оборонной промышленности до транспорта.

Президент Эрдоган стойко переносил все испытания и препятствия. Его 70-летний юбилей — это знаменательное событие не только для него самого, но и для всей Турции.

Образование и юность

Начальное образование: Начальная школа Пиялепаша.

Среднее образование: Стамбульская имам-хатипская средняя школа.

Высшее образование: Факультет экономических и коммерческих наук Университета Мармара (окончил в 1982 году).

Увлекался футболом, играл в разных командах на протяжении многих лет.

Военная служба: Проходил военную службу в Тузле.

Политическая карьера: начало

Во время учебы в старшей школе вступил в Национальную студенческую ассоциацию Турции.

Возглавил молодежную ячейку Партии национального спасения в стамбульском районе Бейоглу.

Затем стал председателем молодежного крыла партии в Стамбуле.

Мэрство

Во время своего пребывания на посту мэра Стамбула Эрдоган осуществил множество преобразований в Стамбуле:

Город избавился от мусорных свалок.

Была решена проблема с водоснабжением.

Золотой Рог очистили от отходов.

Судебные дела

Судьба преподнесла Эрдогану испытания из-за его политической активности. Из-за стихотворения, прочитанного в Сиирте, Эрдоган был на короткое время разлучен со своими сторонниками.

От оппозиции к власти

Несмотря на давление, Эрдоган не отступил от своих целей. В 2001 году он основал Партию справедливости и развития (AK Parti). Через 15 месяцев, на выборах 2002 года, AK Parti одержала победу. Эрдоган, о котором недоброжелатели ранее говорили, что «он даже не сможет стать мухтаром», в 2003 году стал премьер-министром Турции.

20 лет процветания

Придя к власти, Эрдоган сразу же столкнулся с грузом серьезных экономических проблем. За время своего правления он добился значительных успехов:

Увеличение ВВП на душу населения.

Деноминация лиры (отмена шести нулей).

Снижение инфляции до однозначного числа.

Рекордный рост экспорта.

Увеличение доли отечественного производства в оборонной промышленности до 80%.

Инфраструктурные проекты:

Строительство десятков аэропортов, автомагистралей, крупных больниц, стадионов и мостов.

Реализация проектов Евразия и Мармара, соединяющих два берега Стамбула. Строительство третьего моста через Босфор.

Сокращение времени поездки между Измитом и Яловой до 6 минут благодаря мосту Османгази.

Защитник угнетенных и борец за справедливость

Неспособный молчать перед лицом мировой несправедливости, Эрдоган стал голосом угнетенных. Он неустанно отстаивает права и интересы обездоленных, позиционируя себя как их главный защитник. Его решимость в противостоянии несправедливости не раз проявлялась в действии.

Военный меморандум 2007 года, события в парке Гези и другие попытки заговоров — ничто не сломило его волю к борьбе.

Противостояние терроризму

Эрдоган занял бескомпромиссную позицию в отношении всех террористических организаций, включая FETÖ. Из-за своей принципиальной позиции турецкий лидер стал мишенью террористов:

Заговор 17–25 декабря;

Попытка государственного переворота 15 июля;

Благодаря его решительным действиям эти угрозы были отражены, а страна спасена от оккупации.

Развитие отечественного ВПК

Реджеп Тайип Эрдоган неустанно трудится на благо своей страны, день и ночь посвящая себя достижению целей. Развитие отечественной и национальной оборонной промышленности — один из примеров его плодотворной работы.

В результате его деятельности Турция значительно продвинулась вперед. Благодаря достижениям в области беспилотных летательных аппаратов, таких как Bayraktar, Kızılelma и недавно представленный национальный истребитель пятого поколения KAAN, Турция совершила значительный прорыв в укреплении своей военной мощи.

Победы и достижения

Эрдоган неоднократно одерживал победы на выборах, что свидетельствует о поддержке его курса со стороны населения.

Во время пребывания на посту президента Турции в борьбе с терроризмом наблюдается очевидный прогресс, а террористические организации несут серьезные потери.

Сегодня, 26 февраля 2024 года, президенту Реджепу Тайипу Эрдогану исполняется 70 лет. Он продолжает активно вести свою политическую деятельность, направленную на процветание Турции и реализацию амбициозной цели — «Века Турции».