Иск был подан против президента США Джо Байдена, секретаря Министерства внутренней безопасности Алехандро Майоркаса, а также Патрика Лейххайтнера — директора Иммиграционной и таможенной службы.

Согласно заявлениям, ответчики активно участвуют в дискриминационной политике, практике и процессах задержания граждан Узбекистана, ищущих убежища на территории страны.

В иске требуется признать незаконными задержание и депортацию из страны из-за дискриминации по национальному признаку, а также компенсацию расходов на адвокатов. В ходатайстве адвокат, который ведет данное дело, утверждает, что иск направлен на освобождение людей, находящихся под стражей.

«Мы подали иск на выходных, он находится на рассмотрении. Следующим шагом будет принятие правительством этого решения, которое суд уже внедрил в систему. Теперь мы ждем назначения судьи», — заявил адвокат Абадир Барре.

Согласно документу, узбекистанцы содержатся в изоляторах, которые не отвечают требованиям безопасности, а также им ограничен доступ к адвокатам.

В соответствии с заявлением американского посольства в Узбекистане от 20 ноября 2023 года, граждане Узбекистана, пытающиеся нелегально пересечь границу из Мексики в США, не будут допущены на территорию Соединенных Штатов и будут задержаны до решения их иммиграционного дела.

В посольстве сообщили, что США поддерживают тесные отношения с официальным Ташкентом в вопросе высылки граждан Узбекистана, не имеющих законных оснований для пребывания на территории страны.

13 октября телеканал Fox News сообщил, что за последние два года граждане Узбекистана заняли третье место среди лиц, незаконно пересекших границу США. Эту информацию телеканал опубликовал, опираясь на данные Пограничной службы США.

Согласно отчету, за указанный период 13 624 человека из Узбекистана пытались нелегально въехать в Соединенные Штаты.