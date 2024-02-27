Источники в сфере безопасности сообщили, что Амина Сейид Ахмед, присоединившаяся к террористической организации PKK/YPJ в 2011 году, выполняла функции планировщика акций, направленных против турецких сил безопасности.

В отношении нее было установлено наблюдение. Амина Сейид Ахмед, использующая кодовое имя «Азади Дерик», была нейтрализована в результате точечной операции, проведенной в Камышлы.

Было установлено, что Ахмед, занимавшая в организации должность «ответственного за поставку и использование ракет», отдавала приказы о ракетных атаках на турецкие силы безопасности в районе операции «Оливковая ветвь» из Тель Рифата.

Также было установлено, что Ахмед отдавала приказы о ракетных атаках, нацеленных на гражданских лиц в Килисе.