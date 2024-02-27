ТУРЦИЯ
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Операция MİT: Ахмед больше не угроза
Национальная разведывательная организация (MİT) нейтрализовала Амину Сейид Ахмед, так называемого лидера террористической группировки PKK/YPJ в Камышлы на северо-востоке Сирии
Операция MİT: Ахмед больше не угроза
MİT устранила планировщика террористических организаций PKK/YPJ / Others
27 февраля 2024 г.

Источники в сфере безопасности сообщили, что Амина Сейид Ахмед, присоединившаяся к террористической организации PKK/YPJ в 2011 году, выполняла функции планировщика акций, направленных против турецких сил безопасности.

В отношении нее было установлено наблюдение. Амина Сейид Ахмед, использующая кодовое имя «Азади Дерик», была нейтрализована в результате точечной операции, проведенной в Камышлы.

Было установлено, что Ахмед, занимавшая в организации должность «ответственного за поставку и использование ракет», отдавала приказы о ракетных атаках на турецкие силы безопасности в районе операции «Оливковая ветвь» из Тель Рифата.

Также было установлено, что Ахмед отдавала приказы о ракетных атаках, нацеленных на гражданских лиц в Килисе.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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