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Умер Ротшильд
Скончался глава британской ветви семьи Ротшильдов Джейкоб Ротшильд
Умер Ротшильд
Джейкоб Ротшильд / Photo: Reuters
27 февраля 2024 г.

Джейкоб Ротшильд, британский банкир и бизнесмен, скончался в возрасте 87 лет. Об этом сообщила его семья в понедельник.

«Наш отец Джейкоб занимал видное место в жизни многих людей, был превосходным финансистом, поборником искусства и культуры, преданным государственным служащим, страстным сторонником благотворительности в Израиле и еврейской культуры, страстным защитником окружающей среды», — говорится в публичном письме семьи.

Английская ветвь семьи Ротшильдов, происходящей из Франкфурта-на-Майне, была основана в конце XVIII века. Многие члены семьи были известны своей горячей поддержкой сионизма и образования государства Израиль.

Эдмонд Джеймс де Ротшильд был покровителем первого постоянного еврейского поселения в Палестине в Ришон-Ле-Ционе в 1882 году. Он также финансировал создание постоянного поселения в Петах-Тикве в 1883 году. В 1917 году Вальтер Ротшильд, 2-й барон Ротшильд, был представителем Декларации Бальфура в Сионистской федерации, которая обязывала Британскую империю создать в Палестине национальный дом для еврейского народа.

Сегодня около 10 мест в Израиле названы в честь членов семьи Ротшильдов, которые предоставили средства на их основание.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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