Россия собирается осуществить план «Майдан-3» по свержению действующей власти Украины и созданию политического кризиса. Москва намерена воспользоваться хаосом и усилить наступление на востоке. Об этом сообщает Главное разведывательное управление (ГУР) Минобороны Украины со ссылкой на аналитический комитет при президенте страны.

Ведомство считает, что РФ планирует реализовать операцию с марта по май текущего года — такой тайминг, по данным ГУР, связан с президентскими выборами в Украине и истечением срока полномочий Владимира Зеленского. Выборы должны были состояться 31 марта, но их отменили из-за введенного в стране в феврале 2022 года военного положения.

Как подчеркнули в разведке Украины, российские спецслужбы рассчитывают нарушить стабильность в Киеве к началу июня. Параллельно в этот же момент ВС РФ хотят увеличить удары на востоке, чтобы прорвать украинский фронт — это и есть основная цель операции, отмечает ГУР.

При этом спецслужбы РФ планируют проводить операцию как внутри, так и за пределами Украины, чтобы «привлечь внимание других стран» под предлогом мирных переговоров. Как говорится в отчете ГУР, Москва хочет урегулировать конфликт напрямую с Западом без участия украинских представителей.

Также спецслужбы России запланировали обработку общественного мнения в ЕС, чтобы организовать протестные демонстрации и повысить давление на местные власти, утверждает украинская разведка.

Ранее портал «Зеркало недели» писал, что офис президента Украины намерен обратиться в Конституционный суд с вопросом о легитимности полномочий Зеленского после 20 мая — тогда истекает его президентский срок. Также канцелярия хочет уточнить, насколько реально и безопасно организовать президентские выборы в условиях военного положения.