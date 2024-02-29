Судья Трейси Портер приняла это решение, ссылаясь на 14-ю поправку Конституции США, которая запрещает чиновникам, участвовавшим в мятеже, занимать государственные должности. Иск против бывшего президента был подан адвокатской группой Free Speech For People.

При этом судья отложила выполнение решения, чтобы у Трампа была возможность для подачи апелляции в Верховный суд.

Представитель Трампа обвинил судью в политической предвзятости, отметив, что решение противоречит выводам других судов и избирательных комиссий во многих штатах. Он также заявил о намерении обжаловать это решение.

Аналогичные решения уже были приняты судами штатов Колорадо и Мэн. Всего иски по недопуску Трампа к праймериз были поданы в 16 штатах. В настоящее время Верховный суд рассматривает апелляцию Трампа по его недопуску к праймериз в Колорадо.

Кроме того, Верховный суд согласился провести слушания 22 апреля относительно иммунитета Дональда Трампа от судебного преследования в связи с предполагаемой попыткой отменить результаты выборов 2020 года.

В конце прошлого года Верховный суд отклонил рассмотрение этого вопроса, и дело было передано в Апелляционный суд округа Колумбия, который в начале февраля принял решение в пользу Трампа.

Судьи заявили, что разбирательство в суде первой инстанции будет заморожено, что, по мнению The New York Times, дает Трампу хотя бы временную победу.