ПОЛИТИКА
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Еще один штат сказал Трампу «нет»
Суд в Иллинойсе запретил бывшему президенту США Дональду Трампу участвовать в республиканских праймериз в этом штате. Первичные выборы в Иллинойсе запланированы на 19 марта
Еще один штат сказал Трампу «нет»
Дональд Трамп / Photo: Reuters
29 февраля 2024 г.

Судья Трейси Портер приняла это решение, ссылаясь на 14-ю поправку Конституции США, которая запрещает чиновникам, участвовавшим в мятеже, занимать государственные должности. Иск против бывшего президента был подан адвокатской группой Free Speech For People.

При этом судья отложила выполнение решения, чтобы у Трампа была возможность для подачи апелляции в Верховный суд.

Представитель Трампа обвинил судью в политической предвзятости, отметив, что решение противоречит выводам других судов и избирательных комиссий во многих штатах. Он также заявил о намерении обжаловать это решение.

Аналогичные решения уже были приняты судами штатов Колорадо и Мэн. Всего иски по недопуску Трампа к праймериз были поданы в 16 штатах. В настоящее время Верховный суд рассматривает апелляцию Трампа по его недопуску к праймериз в Колорадо.

Кроме того, Верховный суд согласился провести слушания 22 апреля относительно иммунитета Дональда Трампа от судебного преследования в связи с предполагаемой попыткой отменить результаты выборов 2020 года.

В конце прошлого года Верховный суд отклонил рассмотрение этого вопроса, и дело было передано в Апелляционный суд округа Колумбия, который в начале февраля принял решение в пользу Трампа.

Судьи заявили, что разбирательство в суде первой инстанции будет заморожено, что, по мнению The New York Times, дает Трампу хотя бы временную победу.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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