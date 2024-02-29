ТУРЦИЯ
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По F-16 есть ответ
США направили в Министерство обороны Турции проект предложения и разрешительные письма по сделке с истребителями F-16
По F-16 есть ответ
F-16 / Others
29 февраля 2024 г.

Министерство обороны Турции получило от Соединенных Штатов проект предложения по закупке новых истребителей F-16 Block-70, а также план по модернизации уже имеющихся в арсенале 79 самолетов. Об этом сообщает Минобороны Турции.

«Министерство получило направленный США проект предложения и письма относительно нашего запроса на закупку 40 новых F-16 Block-70 и модернизацию имеющихся 79 F-16 в соответствии с потребностями командования ВВС. Также в проект включены боеприпасы, материалы и оборудование для этих самолетов. Соответствующие подразделения приступили к оценке предложения», — отмечается в сообщении.

Помимо этого, представители Минобороны подчеркнули, что окончательная стоимость сделки станет известна после завершения всех процедур по финализации проекта.

В контексте обсуждения возможностей укрепления Военно-воздушных сил Турции в Минобороны также затронули тему приобретения истребителей Eurofighter. Было подчеркнуто, что ведутся переговоры со странами-участницами консорциума по производству этих самолетов. Ранее сообщалось, что все страны консорциума Eurofighter, за исключением Германии, выразили согласие на продажу истребителей Турции. Ожидается, что Германия, входящая в консорциум Eurofighter, одобрит сделку.

Источник сообщил, что технические переговоры с представителями Великобритании и производящей компании продолжаются.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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