ПОЛИТИКА
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Похороны Навального
В Москве прошли похороны оппозиционера Алексея Навального. На панихиде присутствовали скорбящие и полиция
Похороны Навального
Похороны Навального, Москва / Photo: Reuters
1 марта 2024 г.

Около 12:30 по московскому времени родственники политика сообщили, что тело Навального погрузили в катафалк. Скорбящие по покойному оппозиционеру собрались у православного храма на юго-востоке Москвы.

Мероприятие проходило под пристальным вниманием полиции. Власти установили металлодетекторы, камеры наблюдения и металлические ограждения по периметру церкви, а также на Борисовском кладбище, где будет похоронен Навальный. К полудню можно было видеть десятки людей, стоящих в очереди на улице в ожидании начала панихиды.

По данным из социальных сетей, полицейские патрулировали территорию на лошадях. Также сообщалось о перебоях в работе мобильного интернета в районе церкви.

Известный российский оппозиционер Алексей Навальный скончался две недели назад в арктической колонии, где он содержался по обвинению, которое многие считают возмездием за его политическую активность.

Российские власти заявили, что он умер по «естественным причинам», потеряв сознание после прогулки. В свою очередь соратники Навального обвиняют в убийстве Кремль.

Накануне российские следователи согласились передать тело Навального его матери после более чем недельной задержки.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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